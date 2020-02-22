Новости

Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета 22.02.2020
Телеведущий Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске 22.02.2020
Комедийный сериал "Сваты" закрывается 22.02.2020
Умер автор "Железной хватки" Чарльз Портис 22.02.2020
Умерла актриса из фильмов Полански и Озона Фрэнсис Кука 22.02.2020

Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака"

Новости
    22.02.2020, 18:23
Текст:   Богдан Бобров

В официальном Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатра Netflix опубликован список актеров, которые пополнят каст сериала "Ведьмак" во втором сезоне.

Фото: kinopoisk.ru
Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета

Никаких откровений не произошло - все предыдущие утечки подтвердились.

Трех новых профессиональных охотников на монстров - Ламберта, Койона и Эскеля сыграют Пол Бульон, Ясен Атор и Туэ Эрстед Расмуссен соответственно.

Кристофер Хивью (Тормунд из "Игры престолов" воплотит на экране роль чудовища Нивеллена. Пару ему составит Агнес Бьорн в роли бруксы (местный аналог вампиров) Вереены.

Пополнение среди других женских персонажей: Мечия Симсон в роли Францески Финдабаир - могущественной чародейки чистокровного эльфийского происхождения, Аиша Фабьен Росс сыграет Лидию - помощницу мага Вильгефорца.

Пока под вопросом участие в шоу Марка Хэмилла, наиболее известного широкой аудитории по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах".

Второй сезон появится в прокате в 2021 году, также запланирован релиз аниме-спин-оффа "Ведьмак: Кошмар Волка".

Новости

Официально: "Друзья" вернутся на экраны полным составом 22.02.2020
Умер актер Борис Лёскин 22.02.2020
Вышел первый трейлер сериала "Магомаев" 21.02.2020
Актер Николай Тонский найден мертвым в своей квартире 21.02.2020
⧣ США
Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
Трампа разозлила победа "Паразитов" на "Оскаре" 21.02.2020
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 21.02.2020
Фото: во втором сезоне "Ведьмака" появятся эльфы-партизаны 21.02.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ SpacewomanR
От рака умерла актриса из "Госпиталя МЭШ" Келли Накахара 20.02.2020
Актриса из "Беверли-Хиллз 90210" Джанет Дюбуа внезапно умерла 20.02.2020
Собчак снялась в сериале Богомолова про "ангарского маньяка" 19.02.2020
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Соника снова перерисовали. В этот раз - художник игры God of War 20.02.2020
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн. Ей ищут замену помоложе 20.02.2020
Кирилл Серебренников снимет фильм о нацистском живодере Йозефе Менгеле 20.02.2020