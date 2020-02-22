Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака"

В официальном Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатра Netflix опубликован список актеров, которые пополнят каст сериала "Ведьмак" во втором сезоне.

Никаких откровений не произошло - все предыдущие утечки подтвердились.

Трех новых профессиональных охотников на монстров - Ламберта, Койона и Эскеля сыграют Пол Бульон, Ясен Атор и Туэ Эрстед Расмуссен соответственно.

Кристофер Хивью (Тормунд из "Игры престолов" воплотит на экране роль чудовища Нивеллена. Пару ему составит Агнес Бьорн в роли бруксы (местный аналог вампиров) Вереены.

Пополнение среди других женских персонажей: Мечия Симсон в роли Францески Финдабаир - могущественной чародейки чистокровного эльфийского происхождения, Аиша Фабьен Росс сыграет Лидию - помощницу мага Вильгефорца.

Пока под вопросом участие в шоу Марка Хэмилла, наиболее известного широкой аудитории по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах".

Второй сезон появится в прокате в 2021 году, также запланирован релиз аниме-спин-оффа "Ведьмак: Кошмар Волка".