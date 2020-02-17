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Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix

Новости
    17.02.2020, 20:25
Текст:   Богдан Бобров

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix появятся еще два профессиональных охотника на чудовищ - Ламберт и Койон. Об этом сообщает ресурс Redanian Intelligence.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж

Оба они упоминались в оригинальном книжном цикле и игровой адаптации от CD Projekt и непосредственно занимались тренировками княжны Цириллы.

Согласно информации источника, новые герои примут участие как минимум в трех эпизодах, события которых, скорее всего, развернутся в стенах Каэр Морхен - древней крепости ведьмаков.

Роль Ламберта, по предварительным данным, должна отойти Полу Бульону ("Острые козырьки"), а Койона сыграет Ясен Атор ("Тёмное сердце").

Примечательная деталь - в литературном первоисточнике Койон - выходец из королевства Ковир и Повисс, самой северной страны на Континенте с весьма суровым климатом. Вот только актер Ясен Атор ни под каким углом не похож на сурового северянина.

Хотя в свете последних комментариев писателя Анджея Сапковского это уже и не удивительно.

Старт второго сезона "Ведьмака" намечен на 2021 год, кроме того зрителей ждет анимешный спин-офф "Ведьмак: Кошмар Волка" про молодые годы Весемира.

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