Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально

Писатель Анджей Сапковский, автор книжного цикла романов о ведьмаке Геральте, дал расширенное интервью польскому журналу Książki.Magazyn do czytania, в котором, в том числе, ответил на критику одноименного сериала от Netflix.

Собрали для вас наиболее интересные его высказывания в одном материале.

Во-первых, автор литературного первоисточника подчеркнул, что не стоит искать в адаптации стримингового гиганта славянские корни. Мол, "Ведьмак" - это классическое фэнтези, в котором - да, есть Леший и Кикимора, но тут же рядом обитают Русалка Андерсена и Чудовище, позаимствованное у Жанны-Мари Лепренс де Бомон.

Во-вторых, доза диверсити в проекте не показалась создателю франшизы зашкаливающей и чернокожие эльфы не вызвали у него вопросов. По его словам, если в своих книгах он не описывал цвет кожи, то в этом вопросе у шоураннеров руки могут быть полностью развязаны.

В-третьих, Сапковский на данный момент не собирается продолжать сагу о Белом Волке, но отдельно отметил, что если бы начал писать о приключениях Геральта сейчас, то с большой долей вероятности сделал бы протагониста женщиной.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" стартует в домашнем прокате не раньше 2021 года, до этого должен состояться релиз аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" про молодость Весемира.