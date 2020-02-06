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Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж

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    06.02.2020, 22:02
Текст:   Богдан Бобров

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix появится абсолютно новый персонаж, ранее не встречавшийся в книжном цикле Анджея Сапковского и играх CD Projekt RED. Об этом сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ Azazel
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Новая героиня по имени Вайолет - молодая девушка, за чьей игривой и причудливой манерой поведения скрыты холодный расчет и садистские наклонности.

Она появится как минимум в трех эпизодах шоу, роль исполнит юная британка Кармел Лэниадо, среди актерских работ которой пока можно отметить только участие в мини-сериале "Рождественская песнь" и готовящемся к выходу "Удивительном путешествии доктора Дулиттла".

Возможно, именно это - появление новых для франшизы персонажей, имела в виду шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, когда говорила о том, чем собирается удивить аудиторию во втором сезоне.

Съемки продолжения "Ведьмака" должны начаться в этом месяце, а выпуск состоится не раньше 2021 года. В перерыве между сезонами должен состояться релиз аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" про молодость Весемира - наставника Геральта.

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