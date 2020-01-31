Во втором сезоне "Ведьмака" от Netflix армии Нильфгаарда заменят броню

Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix, приняла участие в подкасте Writer Experience. В очередной раз она заверила аудиторию, что во втором сезоне будет проведена большая работа над ошибками, учитывающая фидбек поклонников франшизы.

В частности, новое обмундирование получат воины империи Нильфгаарда. Броню грозной армии с юга Континента в лучшем случае сравнивали с "шарпеями" и "гусеницами", в худшем - с мусорными мешками.

Не говоря уже о том, сколько мемов на Reddit породил шлем Кагыра, который в книжном цикле украшен фигурой устрашающей хищной птицы, а в адаптации от стримингового гиганта получил два тоненьких черных пера.

Как эти изменения будут вписаны и обоснованы в сценарии пока неясно, но художником по костюмам в проекте уже трудится другой человек.

Второй сезон, также как и первый, будет состоять из 8 серий, которые поставят 4 режиссера - каждому достанется по два эпизода. Съемки стартуют в ближайшее время в Лондоне и по продолжительности должны занять 125 дней. Премьера состоится не раньше 2021 года.

Кроме того, сейчас в производстве находится аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" о молодых годах Весемира - наставника Геральта из Ривии.