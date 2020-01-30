Новости

Певица Наташа Стюарт умерла на 44-м году жизни от рака 18:36
Вышел трейлер российской исторической мелодрамы "Серебряные коньки" 18:09
Шнуров написал куплеты про коронавирус 13:58
Вышли трейлер и большой промо-ролик пятого сезона "Лучше звоните Солу" 12:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 12:18

В следующем проекте по "Ведьмаку" от Netflix будет другой главный герой

Новости
    30.01.2020, 18:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ CJake3 Фото: youtube.com/ CJake3
Фото: youtube.com/ CJake3

После подтверждения работы над аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" от Netflix не поступало почти никаких сведений о сюжете проекта.

Фото: youtube.com
Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена "Ведьмака"

И вот, наконец, у анимационного фильма появилась своя официальная страница на сайте стримингового гиганта.

На ней буквально парой фраз описывается сюжетная завязка будущей ленты. Неожиданно, но главным героем, судя по всему, будет не Геральт из Ривии, а его наставник Весемир, причем события будут происходить задолго до их встречи. Таинственная личность Деглан призвал его по Праву Неожиданности.

Примечательно, что ни в книгах, ни в видеоиграх ранее никогда не описывалась юность и молодость самого старого ведьмака Континента.

Есть еще одна интересная деталь - на роль Весемира во втором сезоне шоу рвется Марк Хэмилл. Учитывая, что он известен не только как Люк Скайуокер, но и как один из самых узнаваемых голосов Джокера (актер озвучивал злодея в многочисленных мультфильмах и играх), сперва его вполне могут попросить сыграть Весемира на озвучке.

Новости

Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 12:03
Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее" 11:52
Видео: Брайан Крэнстон спародировал Джека Николсона в "Сиянии" 10:53
Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов 10:46
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
МакКонахи сыграет в новом сериале от создателя "Настоящего детектива" 29.01.2020
Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена "Ведьмака" 29.01.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о важных вырезанных сценах 29.01.2020
Доктор Кто стал чернокожей женщиной 29.01.2020
Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой 29.01.2020
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 29.01.2020
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 29.01.2020
В "Ведьмаке" сыграет Грэм Мактавиш, "гном Двалин" из "Хоббита" 27.01.2020