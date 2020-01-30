В следующем проекте по "Ведьмаку" от Netflix будет другой главный герой

После подтверждения работы над аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" от Netflix не поступало почти никаких сведений о сюжете проекта.

И вот, наконец, у анимационного фильма появилась своя официальная страница на сайте стримингового гиганта.

На ней буквально парой фраз описывается сюжетная завязка будущей ленты. Неожиданно, но главным героем, судя по всему, будет не Геральт из Ривии, а его наставник Весемир, причем события будут происходить задолго до их встречи. Таинственная личность Деглан призвал его по Праву Неожиданности.

Примечательно, что ни в книгах, ни в видеоиграх ранее никогда не описывалась юность и молодость самого старого ведьмака Континента.

Есть еще одна интересная деталь - на роль Весемира во втором сезоне шоу рвется Марк Хэмилл. Учитывая, что он известен не только как Люк Скайуокер, но и как один из самых узнаваемых голосов Джокера (актер озвучивал злодея в многочисленных мультфильмах и играх), сперва его вполне могут попросить сыграть Весемира на озвучке.