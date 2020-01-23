Илон Маск предложил добавить "Ведьмака" в Tesla. Реакция CD Projekt бесценна

Сериал "Ведьмак" от Netflix сейчас невероятно популярен. Немножечко покататься на хайп-трейне имени Геральта из Ривии решил даже Илон Маск.

В своем Twitter-аккаунте миллиардер и изобретатель опубликовал опрос - хотят ли пользователи иметь возможность запустить игру The Witcher на бортовой панели электрокара Tesla. Причем два варианта ответа обозначены как: "Да, заплатить чеканной монетой" и "Нет, я болен чумой". При этом Маск не забыл упомянуть, что просмотр шоу уже доступен в приложении онлайн-кинотеатра для электрокара.

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Реакция разработчиков из CD Projekt не заставила себя долго ждать - в ответ на твит они опубликовали картинку, где Белый Волк, схватившись за голову, смотрит на электромобиль, оказавшийся на крыше бревенчатого дома. Подпись под изображением гласит: "Что вообще могло пойти не так?".

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) 22 января 2020 г.

Вселенная "Ведьмака", начавшаяся с книжного цикла польского писателя Анджея Сапковского, после успеха игровой серии и адаптации от Netflix продолжает обрастать новыми проектами. Среди последних - аниме "Ведьмак: Кошмар Волка". Поэтому, вполне вероятно, что шутки Илона Маска перерастут во что-то большее.