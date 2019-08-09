Пятый сезон "Острых козырьков": диспозиция перед новым боем

В феврале этого года, после того как стало известно об окончании съемок пятого сезона " Острых козырьков " (Peaky Blinders), "Кинократия" писала об известных на тот момент подробностях новых серий . Их было немного и касались они в основном изменений в актерском составе, перемещения устремлений главы семьи, Томми Шелби, в политическую плоскость, а также опосредованно связанных с сериалом инициатив.

Теперь же, после масштабной пресс-конференции, приуроченной к закрытому показу нового сезона для представителей лондонской прессы, на страницах различных изданий стали появляться подробности - нет, не сюжетных линий как таковых, а перемен, произошедших в жизни главных участников повествования. В сконцентрированном виде эту информацию представило британское издание Radio Times.

Томми Шелби

Фото: kinopoisk.ru

Томми Шелби от сезона к сезону становится все респектабельней - очередной покоренной вершиной оказалось место в Весминстере в качестве представителя лейбористов в Палате Общин. По словам Найта, новая эпоха застанет сразу нескольких представителей семейства на распутье, каждому из них предстоит сделать свой выбор: хороший или плохой, другого не дано. Ставки в игре повышаются, и очень быстро оказывается, что водоворот событий, в которые вовлечен Томми, без преувеличения - вселенского масштаба, а опыта принятия такого рода решений у грозы бирмингемских улиц в арсенале нет.

Нам известно о том, что Томми познакомится с Освальдом Мосли, основателем Британского союза фашистов. Кроме того, по заданию "верхов" ему придется внедриться в среду своих соотечественников-коммунистов. И вот тут, говорит Найт, как зрителей, так и самого Томми будут подстерегать сюрпризы. Вполне возможно, мы увидим, что Томми меняет приоритеты - выбор теперь не стоит исключительно между наличием личной выгоды и ее отсутствием, как это было раньше.

Томми превращается во взрослого человека, со своими мнениями, симпатиями и антипатиями, и они постепенно начинают его менять изнутри. Та ложь, которую он помпезно изрекает в начале сезона, постепенно становится правдой, трансформируя героя. Вполне возможно, что частично эти перемены в его характере были вызваны последствиями биржевого кризиса 1929 года, когда и легальная, и подпольная части выстроенной им империи дают трещину. Но такое напряжение не проходит бесследно - внутренняя мобилизация оказывает мощное воздействие на его психику, обнажая незажившую рану Первой мировой.

Тетя Полли

Фото: kinopoisk.ru

Тетя Полли, советчик Томми, единственная родительская фигура, его якорь, а иногда и откровенный враг, также претерпевает изменения. По словам Хелен МакКрори, ее героиня на своей шкуре смогла прочувствовать, как быстро человек привыкает к хорошему - в начале сезона мы видим, как она наслаждается всеми мыслимыми благами цивилизациями, а мгновением позже карета превращается в тыкву, и призраки былой жизни воскресают со всей очевидностью. Что касается внутренних противоречий с племянником, они до какой-то степени разрешены - Томми и Полли снова работают вместе. Правда, теперь Полли является своего рода посредником между Томми и Майклом, в отношениях которых впервые за долгое время назревает конфликт.

Ада Торн (Шелби)

Фото: kinopoisk.ru

Эмансипированная, политически активная Ада, вдова Фредди Торна, представителя коммунистического движения, также стоит перед непростым выбором. Политической карьерой в лоне лейбористов занимается Томми, и складывается классическая ситуация: старший брат внезапно занялся тем, чем младшая сестра горела многие годы, а ей не остается ничего другого, кроме как уйти в тень и вернуться к роли хранительницы очага.

И с Томми у нее непростые отношения: она умна, как и он, им есть, что обсудить, но ее чувства к брату переменчивы, в одно мгновение она видит в нем союзника, в следующее - врага, - подчеркивает Софи Рандл. Самое интересное, по мнению актрисы, то, каким образом братья и сестры, ныне взрослые люди, не так сильно связанные семейными узами, как в детстве, учатся перестраивать свои отношения на новом уровне, исходя из того, кем они являются сейчас, а не из того, кем они были однажды. Также непонятно, посетят ли Аду чувства романтического характера. На этот вопрос Софи Рандл ответила лаконичным "может быть".

Артур Шелби

Фото: kinopoisk.ru

Неистового старшего брата Томми, Артура, продолжает штормить и бросать из стороны в сторону. Алкоголь, наркотики, самоубийство - через все это он прошел, сумев выжить. И в новом сезоне покоя ему не будет. Стивен Найт обещает, что этому герою еще предстоит очень многое пережить.

Лиззи Шелби

Фото: kinopoisk.ru

Лиззи Старк теперь - Лиззи Шелби. Она воспитывает дочь Руби и пасынка Чарльза, постепенно вживаясь в непростую роль спутницы политика. Неоспоримая заслуга Лиззи заключается в том, что она служит опорой Томми и не дает ему потерять связь с реальностью. Но ее прошлое - и она прекрасно это осознает - может сослужить плохую службу. Миссис Шелби приходится жить с осознанием того, что она в любой момент буквально по щелчку пальца может снова очутиться в том болоте, из которого еле-еле выбралась, - говорит Наташа О’Киф.

Майкл Грей

Фото: kinopoisk.ru

В конце четвертого сезона Томми отправил или, вернее сказать, изгнал Майкла в США. Именно там он и встретит 1929 год со всеми вытекающими. Биржевой крах застает его в Детройте. Понимая, что в Новом Свете ловить в ближайшее время нечего, он возвратится в родной Бирмингем, - сообщает Финн Коул. Исходя из содержания трейлера, вполне резонно предположить, что у него появится дама сердца, которую сыграла Аня Тейлор-Джой.

Финн Шелби

Фото: kinopoisk.ru

Самое интересное - кем станет Финн? В самом начале сериала он был еще маленьким мальчиком. За прошедшее время он вырос и превратился в зрелого мужчину. Но при этом он словно остался в прошлом "Острых козырьков" - пока все остальные заняты адаптацией своей жизни к новым условиям, Финн наслаждается тем, что чуть не сгубило его братьев в недавнем прошлом - наркотиками, виски, девушками и жестокими потасовками, - комментирует Харри Китон.

Младший брат почувствовал вкус азарта, ощутил на себе дыхание смерти и постоянно попадает в новые передряги. Братья, как могут, стараются его оградить и защитить, а он принимает это в штыки и стремиться вырваться из-под их покровительства. Неосмотрительность Финна быстро приводит к тому, что он оказывается втянутым в дела, которые гораздо более серьезны, чем то, что способен понять его ум.