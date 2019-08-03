Новости

Стивен Кинг напишет новый финал для экранизации "Противостояния" 16:13
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram 15:33
Умер известный кинокомпозитор Баррингтон Фелунг 02:35
В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана 02:21
Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады 00:33

Создатель "Острых козырьков" приступил к работе над шестым сезоном

Новости
    03.08.2019, 15:46
Текст:   Юлия Авакова

Стивен Найт, создатель, вдохновитель и сценарист нашумевшей британской гангстерской телесаги "Острые козырьки" (Peaky Blinders) объявил на закрытом показе пятого сезона, состоявшегося в Лондоне, о том, что вовсю работает над фабулой шестого сезона. Об этом сообщает издание Radio Times.

В своей речи шоураннер подчеркнул, что актерский состав сериала - настоящее чудо. Раз за разом они возвращаются, объединяют свои усилия - и результат получается чем-то гораздо большим, чем просто совокупность их ролей.

Отдельно им были отмечены: Киллиан Мерфи (главный герой, Томми Шелби), Хелен МакКрори (тетя Полли), Пол Андерсон (неистовый Артур Шелби), Софи Рандл (Ада Шелби), а также Сэм Клафлин (его зрители в сериале еще не видели - в пятом сезоне он предстанет в роли исторической личности - Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов).

Стивен Найт подытожил свою похвалу следующей репликой: "Это значит только одно: ты пишешь сценарий следующего сезона - чем я сейчас и занимаюсь - в полной уверенности, что тебе это под силу, а они сумеют воплотить написанное на бумаге в кадре, они снова предстанут вместе - и они будут потрясающи".

Фото: kinopoisk.ru
В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана

Напомним, что пятый сезон начнется с биржевого краха на Уолл-стрит, произошедшего в 1929 году. Судя же по зловещему трейлеру, сезон и вправду окажется самым шокирующим, что сам Найт неоднократно повторял. Заявлял он также и то, что пятый сезон, по его мнению, самое лучшее, что на данный момент вышло из-под его пера.

Логично предположить, что пятый сезон охватит начало тридцатых годов, шестой - середину, а седьмой - конец, ознаменовавшийся началом Второй мировой, после которой мир никогда не станет прежним, а действующие лица сериала (по крайней мере, выжившие, пока что в неизвестном количестве) рассеются в британской действительности, уступая место совсем другим силам, которые окончательно сметут привычный жизненный уклад.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Резонансный сериал "13 причин почему" закончится четвертым сезоном 00:12
Создатель сериала HBO "Чернобыль" рассказал о важной удаленной сцене 02.08.2019
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 02.08.2019
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 02.08.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 02.08.2019
Сценарий финального сезона "Игры престолов" удивил поклонников сериала 02.08.2019
По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал 02.08.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 02.08.2019
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 30.07.2019
"Аладдин" Гая Ричи заработал в прокате более миллиарда долларов 27.07.2019
⧣ фото
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Rammstein: Россия, мы любим тебя! 31.07.2019
Названа причина смерти звезды Disney, 20-летнего актера Камерона Бойса 31.07.2019
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь 30.07.2019