Создатель "Острых козырьков" приступил к работе над шестым сезоном

Стивен Найт, создатель, вдохновитель и сценарист нашумевшей британской гангстерской телесаги "Острые козырьки" (Peaky Blinders) объявил на закрытом показе пятого сезона, состоявшегося в Лондоне, о том, что вовсю работает над фабулой шестого сезона. Об этом сообщает издание Radio Times.

В своей речи шоураннер подчеркнул, что актерский состав сериала - настоящее чудо. Раз за разом они возвращаются, объединяют свои усилия - и результат получается чем-то гораздо большим, чем просто совокупность их ролей.

Отдельно им были отмечены: Киллиан Мерфи (главный герой, Томми Шелби), Хелен МакКрори (тетя Полли), Пол Андерсон (неистовый Артур Шелби), Софи Рандл (Ада Шелби), а также Сэм Клафлин (его зрители в сериале еще не видели - в пятом сезоне он предстанет в роли исторической личности - Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов).

Стивен Найт подытожил свою похвалу следующей репликой: "Это значит только одно: ты пишешь сценарий следующего сезона - чем я сейчас и занимаюсь - в полной уверенности, что тебе это под силу, а они сумеют воплотить написанное на бумаге в кадре, они снова предстанут вместе - и они будут потрясающи".

Напомним, что пятый сезон начнется с биржевого краха на Уолл-стрит, произошедшего в 1929 году. Судя же по зловещему трейлеру, сезон и вправду окажется самым шокирующим, что сам Найт неоднократно повторял. Заявлял он также и то, что пятый сезон, по его мнению, самое лучшее, что на данный момент вышло из-под его пера.

Логично предположить, что пятый сезон охватит начало тридцатых годов, шестой - середину, а седьмой - конец, ознаменовавшийся началом Второй мировой, после которой мир никогда не станет прежним, а действующие лица сериала (по крайней мере, выжившие, пока что в неизвестном количестве) рассеются в британской действительности, уступая место совсем другим силам, которые окончательно сметут привычный жизненный уклад.