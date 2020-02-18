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Тормунд из "Игры престолов" сыграет Чудовище в "Ведьмаке" от Netflix

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    18.02.2020, 16:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в "Игре престолов", утвержден на роль Нивеллена в сериале "Ведьмак" от Netflix. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

Фото: kinopoisk.ru
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix

Нивеллен был центральным персонажем рассказа "Крупица истины" Анджея Сапковского. Сам герой, как, впрочем, и вся сюжетная арка с ним, - легко считываемая аллюзия на европейскую сказку "Красавица и чудовище". В книжном цикле он описывается как крупный и высокий человекоподобный косматый полумедведь-полулев, передвигающийся на двух лапах.

Его появление в шоу ожидается только в одном эпизоде, с которого стартует второй сезон.

Примечательно, что персонаж Хивью в "Игре престолов", хвастаясь перед Джоном Сноу, среди прочих своих прозвищ называет себя "Медвежьим Мужем". В адаптации от Netflix он может получить как минимум медвежью голову, что потенциально способно породить множество мемов в фанатском сообществе обеих франшиз.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" стартует на малых экранах в 2021 году. Кроме того, анонсирован анимешный спин-офф про молодость Весемира.

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