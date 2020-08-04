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04.08.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

Члены банды "желтых хризантем" получили от 17 лет тюрьмы до пожизненного

Текст: Иван Петров
На скамье подсудимых в Мосгорсуде оказались четверо членов одной из самых жестоких банд, орудовавших в Москве в период с 2007-го по 2011-й год. Они врывались в квартиры, дома, салоны сотовой связи, грабили всех присутствовавших, и самое страшное, что старались не оставлять в живых свидетелей своих преступлений.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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"Фигуранты входили в состав банды, созданной в 2007-м году жителем Москвы Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом. Так, в апреле 2007-го года Балихин, Сергей Ходыкин и другие участники банды, проникли в квартиру, расположенную на Волжском бульваре в столице, где совершили убийство 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 миллиона рублей", - рассказали в столичном главке Следственного комитета России.

Позднее, 7 марта 2009 года, Денис Сарычев, Тимофей Шатовкин и другие участники банды совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде в Москве. Были жестоко убиты двое взрослых и один несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущество на сумму более 2 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Москвы, в период с 2007-го по 2011-й год преступники совершили кроме того разбойные нападения на салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны. В ходе нападений они убили девять человек и похитили имущество на общую сумму более 16 млн рублей. Отмечается, что в ходе нападений один из бандитов всегда прятал лицо за букетом желтых хризантем. Поэтому банда и получила свое название.

Деятельность банды была пресечена весной 2012-го года, когда были задержаны большинство ее участников. Во время проведенных обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен схрон оружия, изъяты пистолеты, обрезы, гранаты и патроны.

Ранее приговором Мосгорсуда, вынесенного с участием присяжных, двое из участников банды были осуждены. Виктор Якубив получил 14 лет колонии строгого режима, а Марат Юсупов - 19 лет. В отношении еще троих членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Причем один из них покончил жизнь самоубийством.

Сарычев, Ходыкин и Шатовкин были задержаны в 2017-м году. Следователями был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Назначены и проведены генетические, баллистические, портретные, трасологические и иные судебные экспертизы. Допрошены более 300 свидетелей, показания которых помогли следствию установить детали совершенных преступлений.

Балихина Мосгорсуд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ходыкина - к 17 годам, Сарычева - к 23 годам, Шатовкина - к 20 годам лишения свободы. Всех - с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденным - от 37 до 45 лет.

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