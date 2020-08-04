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04.08.2020 17:03
Рубрика: Экономика

Движение транспорта на Тверской улице откроют во вторник за полчаса до полуночи

Текст: Ирина Огилько

Перекрытая на время ремонта Тверская улица откроется для движения транспорта на полчаса раньше, чем планировалось. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По данным департамента, пустить движение обещают во вторник в 23.30. "Благодаря слаженным действиям департамента ЖКХ и благоустройства дорожные работы прошли максимально оперативно. Если бы дорогу закрывали частично, ремонтные работы заняли больше двух недель", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, ранний пуск движения не повлияет на качество дорожного покрытия.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в ремонте задействованы 2,2 тыс. человек и почти 1,4 тыс. единиц техники. Замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Хватить новой асфальтовой рубашки должно минимум на три года без ремонта, а максимум - 5 лет.

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