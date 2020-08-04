На фоне нестабильности в экономике каждый задумывается о том, что угрожает его материальному положению и как его упрочить. Базовый совет - сохраняйте холодную голову. Поспешность - ваш главный враг. А выжидание может оказаться лучшей тактикой.

Помните, что кризис затронул всех. Вчера банк был не готов к реструктуризации долга - сегодня, возможно, сам предложит помощь. Вчера вы искали зарплату в сто тысяч рублей - сегодня порадуйтесь и 60.

Внимательно следите за новостями. Ищите первоисточники! Фильтруйте информацию, разделяя ее на достоверную и не очень. За красивым заголовком может скрываться пустышка, а то и настоящий обман (например, обещание возврата НДС физлицам).

Задача номер один для нас - защита. Поэтому мы экономим, консервируем наличность и другие финансовые ресурсы. Пытаемся обогатиться только после того, как выстроена "оборона". В сложные моменты высока вероятность необдуманных решений. Здесь надо позаботиться не только о себе, но и о близких людях, особенно пожилых - их доверием чаще всего и пользуются мошенники.

Переоцените свой краткосрочный и стратегический бюджет с учетом новой реальности и текущих возможностей вашего работодателя. Продумайте, как сократить затраты минимум на два-три месяца. А возможно, и на более длительный период. Когда у вас выработается привычка жить экономно, можно начинать формировать финансовую подушку безопасности и даже инвестировать!

Попытайтесь подсчитать, к чему вы придете по итогам года. Некоторые статьи личных расходов потеряли актуальность или подверглись сокращению (поездки на работу и обратно, школьные обеды, демисезонная одежда), другие, наоборот, потребовали увеличения (коммунальные расходы, сотовая связь).

Оцените вероятность потери доходов: сокращения, перевода на неполный день - и ресурсы своего работодателя. Насколько целесообразно сейчас "качать права"? Если ваша организация стабильна, то радуемся! Но не забываем о возможных непрямых последствиях кризиса. Знакомы с "эффектом бабочки"? В естественных науках этот термин обозначает свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние приводит к большим и непредсказуемым изменениям. Это показывает в числе прочего и то, насколько далеки положительные последствия тех правильных действий, которые мы совершаем сегодня.

Переоцените свой краткосрочный и стратегический бюджеты с учетом новой реальности

Пожалуйста, не забывайте о финансовой гигиене! Не открывайте никому свои пароли. Не отвечайте на подозрительные звонки. Мошенники в кризис работают в три смены. Если вам звонят из банка или какой-то другой организации по якобы важному поводу и требуют немедленного решения, то самое разумное - отвечать "нет". Служба безопасности вам звонить не будет, следить за вашими транзакциями тоже никто не собирается. Если вам сообщают, что карту заблокировали, то повесьте трубку и обратитесь на горячую линию банка сами! Эти элементарные правила поведения спасут вас от утраты денег. Проинструктируйте своих старших родственников, чтобы они тоже не попадались на провокации.

Поскольку ситуация непредсказуемая, постарайтесь не брать новых кредитов. Это допустимо только в случае, когда вопрос касается жизни и смерти. Если у вас уже есть займы - просите отсрочку, кредитные каникулы, реструктуризацию… Но постарайтесь гасить задолженности вовремя, а лучше - досрочно. Если вы потеряли доходы, используйте все законные способы снизить кредитную нагрузку. Если дела совсем плохи и ваш долг непомерно велик - ознакомьтесь с процедурой личного банкротства. Бояться ее не надо.

Если вы сдаете какое-то имущество в аренду, то имейте в виду, что этот рынок попадает под удар одним из первых. Съемщики начинают платить менее исправно либо ведут переговоры о снижении стоимости. Нужно быть готовым к этому и понимать, что найти новых арендаторов за те же деньги, скорее всего, не удастся, поскольку финансовое положение граждан ухудшается.

Цены на недвижимость в начале кризиса возрастают, так как неопределенность подталкивает людей к мыслям о том, как сберечь свободные средства. Поэтому, если вы собирались продать свое жилье - продавайте. А вот покупать квартиры лучше через полгода. Когда кризис в разгаре, цена на недвижимость снижается.

Не забывайте о финансовой гигиене: мошенники в кризис работают в три смены

С ипотекой ситуация двоякая. С одной стороны, ставки по таким кредитам снижаются. С другой - и выдают ее теперь на более жестких условиях. Один из крупных банков сразу объявил о том, что перестает кредитовать работников из пострадавших отраслей. Уровень доходов в будущем у многих под вопросом, поэтому неясно, сможете ли вы платить за ипотеку.

Что до инвестиций, то лучшее время для них - вчера! Кризис - время больших потерь и больших возможностей. Весь вопрос в том, в каком "лагере" находитесь вы. Если вы решаете сделать вложения, проработайте планы на случай, если выбранный рынок вырастет или "просядет". Фондовый рынок всегда растет на длительном промежутке времени. Как говорит один из крупнейших инвесторов мира Уоррэн Баффет, "если не собираешься владеть акцией менее десяти лет, то не стоит ее покупать и на десять минут".

Не инвестируйте все средства во что-то одно. Диверсифицируйте портфель по валютам, по странам, по видам активов (акции, облигации, ПИФы, ETF, защитные активы) и отраслям, по эмитентам (не более пяти процентов на каждого!).

И почаще вспоминайте афоризм Конфуция: жадность порождает бедность.