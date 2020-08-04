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04.08.2020 15:09
Рубрика: Власть

Костырко: Информация о базе данных голосования по Конституции - фейк

Текст: Александр Мелешенко

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко назвал пустышкой информацию о базе паспортных данных, которые продают в даркнете под видом данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Проверка показала, что данные вообще не относятся к электронным избирателям.

Об этом Костырко написал в блоге на сайте "Эха Москвы". "На журналистов нескольких изданий вышел гражданин с сообщением, что у него есть на продажу база паспортов уже с персональными данными, - напомнил он. - Давайте вспомним, что попало в сеть после голосования по поправкам в конституцию. Это был список обезличенных номеров паспортов - набор цифр, без каких бы то ни было других данных. Продавец базы из даркнета самостоятельно ее дополнил другими данными и выдал на продажу что-то, но это точно никакая не база электронных избирателей".

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Напомним, продавец базы рассказал "Коммерсанту", что она ценна актуальностью и ее можно совместить с другими данными. В подтверждение слов он передал журналистам скриншот с уже объединенной информацией - там есть ФИО, ИНН и данные по зарегистрированным на человека компаниям.

"Мы сравнили представленные данные по этому гражданину, - пишет Костырко. - Мы увидели, что он не электронный избиратель. Как так? Очень просто - данных этого гражданина в реестре заявлений на электронное голосование, и, тем более, в самом реестре электронных избирателей нет. По открытым источникам (ФИО гражданина значится в реестре индивидуальных предпринимателей) оказалось, что он не имеет московской регистрации, он житель микрорайона Востряково, города Домодедово, Московской области. Его вообще не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что ДЭГ принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области".

Костырко подчеркнул, что совершенно непонятно, что это за база и откуда в ней данные помимо номеров паспортов. Тем более не ясно, как в нее попали люди, которые не могли участвовать в электронном голосовании из-за отсутствия прописки в Москве. "Вывод простой - мошенники в попытке заработать могут много чего выдавать за личные данные пользователей, полученных в том или другом государственном ведомстве, - заключил Костырко. - Но покупателям и журналистам стоит быть повнимательнее - при самой примитивной проверке данные оказываются пустышкой, спроворенной на коленке нерадивыми студентами ради быстрого заработка".

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