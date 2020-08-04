Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36%

За последние пять лет средняя цена квартир в новостройках в Москве выросла на 36% до 247 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом новое жилье бизнес-класса за тот же период подорожало на 14%, а комфорт-класс показал рост на 24%. Такие выводы сделали в девелоперской компании Level Group.

Такой ощутимый рост во многом связан с тем, что пять лет назад цены были низкими из-за кризиса 2014-15 годов, объяснили "РГ" в компании. А за последний год стоимость жилья выросла из-за реформы долевого строительства и других факторов. Кроме того, цены довольно планомерно росли весь пятилетний период.

Программа льготной ипотеки поддержала спрос в последние месяцы в условиях пандемии. Поэтому в текущем году цены на новостройки тоже подросли, но незначительно - бизнес-сегмент прибавил 6%, а комфорт только 2%.