На трассе "Дон" в Московской области произошло смертельное ДТП

В Ленинском районе Подмосковья столкнулись грузовик и две легковушки. Один человек погиб, один ранен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным пресс-службы, смертельная авария с участием двух легковушек и грузовика произошла на 29-м километре трассы М4 "Дон". Авария попала на камеру регистратора одной из машин. На кадрах видно, что одна из легковушек после столкновения загорелась. Несмотря на то, что авария произошла рано утром по направлению из Московской области, движение на выезд и въезд в столицу затруднено до сих пор.

На месте продолжают работать полицейские.