Партнерами Московского инновационного кластера стали компании из 73 регионов

Более 6,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из разных регионов страны стали партнерами Московского инновационного кластера. Возможность присоединиться к платформе они получили с 1 мая. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Свыше 5,5 тысячи компаний и ИП из 73 регионов - столько партнеров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца, - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии. - Большинство из них - сразу четыре тысячи - представляют Московскую область и Санкт-Петербург".

Партнерами кластера также стали бизнесмены из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Тверской областей и Краснодарского края. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что статус партнера кластера позволяет пользоваться большинством его сервисов, которые помогают искать меры поддержки, технологии, заказы, новых партнеров и клиентов. Участниками кластера стали уже более 11 тысяч столичных компаний.