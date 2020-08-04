В белгородском поселке Яковлево переселенцы из аварийного жилья осматривают свои новые квартиры и не скрывают радости. На строительство ушло чуть больше полугода. Теперь они будут обустраиваться в новых стенах благодаря федеральной программе, которая в регионе обретает новые опции: в рамках пилотного проекта собственники аварийного и ветхого жилья смогут переехать в индивидуальные коттеджи.

Окнами в сад

О новых возможностях белгородский губернатор Евгений Савченко рассказал сразу после торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир переселенцам из Яковлева.

- На один квадратный метр для переселения из аварийного жилья наша область получает 46 тысяч рублей, - пояснил он. - Получается, что на квартиру в 50 "квадратов" выходит больше двух миллионов рублей. Но мы ведь можем давать людям деньги на строительство или покупку собственного дома.

Глава региона отметил, что за сумму чуть больше двух миллионов рублей можно приобрести готовый дом на вторичном рынке: не в областном центре, конечно, а в районах. При этом такая сумма может стать весомой частью инвестиций в строительство. "Добавить" финансов региональное правительство тоже хочет в виде льготного кредитования под "символический" процент. Не стоит забывать и о том, что в регионе уже четко отлажена система выдачи земельных участков и строительства инженерных сетей для будущих микрорайонов индивидуальной застройки.

- При этом надо дать человеку право выбора, - уверен Евгений Савченко. - Хочет он дом? Пожалуйста. А ведь может так случиться, что кто-то и откажется, скажет: "Нет, я хочу жить в квартире". И надо ему предоставить квартиру.

Возведение индивидуальных домов взамен аварийных позволит избежать многих проблем, с которыми сталкивается владелец квартиры в многоэтажке

Предложения от белгородских властей уже рассмотрели в Фонде поддержки и реформирования ЖКХ. Председатель Наблюдательного совета фонда Сергей Степашин идею с переселением в частные дома назвал интересной.

- Самоизоляция показала нам, что комфортнее жить в своем доме, - отметил он.

Предложения уже внесли в правительство страны, и Белгородская область стала одним из пилотных регионов, где систему сначала сформируют, обкатают, а потом начнут тиражировать в других субъектах.

И чиновники, и эксперты от строительной отрасли уже назвали инициативу прорывной, причем это нисколько не связано с комфортом потенциальных переселенцев в индивидуальные дома. Программа - если она заработает - позволит достичь и экономических целей. Так, возведение индивидуальных домов взамен аварийных не просто поддержит строительную отрасль. Этот шаг позволит в будущем избежать массы проблем, с которыми неминуемо сталкивается каждый владелец квартиры в многоэтажке: ремонт и обслуживание общедомового пространства, уход за двором и прилегающей к нему территорией, капитальный ремонт, необходимость договариваться с соседями по каждому вопросу… И в итоге многоэтажка вновь станет ветхой, а ее жильцы - будут нуждаться в переселении. За чей счет? А индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снимает сразу все эти вопросы: человек переехал в собственный дом и сам следит за его состоянием.

Кто на новенькое

Однако пока переселение в районы ИЖС - лишь инициатива. В регионах продолжают возводить многоэтажки взамен обветшавших зданий. На встрече с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым в Липецкой области представители профильных компаний озвучили одну из насущных проблем: по их мнению, стоимость "квадрата" возводимого в рамках соцпрограмм жилья могла бы быть и выше.

Министр призвал искать способы снижать себестоимость работ не в ущерб качеству. Местные чиновники уже придумали, как сэкономить, и яркий тому пример - "свечка" на улице Кривенкова в Липецке. В 17-этажку переедут почти 400 владельцев ветхих квартир из 20 домов, которые были признаны аварийными еще в 2013-2014 годах. Новое жилье для них предоставят с чистовой отделкой - останется только перевезти мебель и личные вещи. Но это будет через несколько месяцев, а пока сотрудники мэрии города следят за ходом строительства. Все дело в том, что дом возводится по муниципальному заказу. Глава Липецка Евгения Уваркина отмечает, что от покупки готовых квартир для переселенцев городу пришлось отказаться. В доме, который возводится по заказу, "квадрат" обходится казне в 37 тысяч рублей. На рынке же квадратный метр жилья стоит уже около 42 тысяч.

- Чтобы компенсировать разницу в цене, муниципалитет ежегодно выделял миллионы рублей, - напомнила мэр. - Теперь же новый подход позволит нам сэкономить порядка 20 миллионов рублей только по этому дому, а значит, направить эти средства на решение других насущных проблем города.

Строительство по муниципальному заказу в Липецке продолжат. В мэрии уже заявили о том, что начнут готовить проект многоэтажки, которая должна будет решить проблему с предоставлением жилья переселенцам на 2021-2023 годы. Всего до 2025 года нужно будет расселить 122 аварийных дома.

Свяжут сети

Если возведение жилья называют двигателем экономики региона, то стимулом этого процесса считается строительство инженерных коммуникаций. Сергей Степашин отмечает: прежде всего необходимо вкладывать средства в сети - их замену, реконструкцию или капитальный ремонт. Те регионы, где уже эту работу делают эффективно, федеральный центр продолжит поддерживать финансово.

- Нельзя "сажать" новые дома на старую инфраструктуру, - убежден Сергей Степашин. - Поэтому для Белгородской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры мы найдем еще один миллиард рублей.

Из резервного фонда правительства страны уже выделено свыше полумиллиарда на развитие коммунальной инфраструктуры в белгородских микрорайонах ИЖС. Липецкой области дополнительно выделено 35 миллионов рублей, и эти средства тоже будут направлены на строительство новых сетей в строящихся микрорайонах, причем не в областном центре, а в районах области, где жилищное строительство тоже идет быстрыми темпами.

Параллельно в регионах намерены следить за качеством капитального ремонта многоэтажек. В приоритете - энергоэффективные технологии и материалы и ремонт обветшавших конструктивных элементов. Это, по словам чиновников, замедлит переход "возрастных" многоэтажек в категорию ветхих и аварийных.