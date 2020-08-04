РАМТ открыл свой 100-й театральный сезон

Российский академический молодежный театр открыл свой сотый сезон 2 августа на открытой площадке Театрального двора волшебной "Зобеидой" Олега Долина по сказке Карло Гоцци. А уже 16 августа спектакль Юрия Грымова "Цветы для Элджернона" по роману Дэниела Киза откроет Большую сцену театра. О том, с каким размахом РАМТ отметит свой вековой юбилей, а также 200-летие здания, в котором театр работает с 1936 года, рассказали на сборе труппы, которая прошла накануне старта нового сезона.

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин сразу предупредил артистов, что из-за введенных ограничений зал в ближайшее время будет заполняться лишь на половину. "Сколько бы ни было зрителей, мы должны играть на полную катушку, как всегда", - подчеркнул он.

Социальную дистанцию актерам придется соблюдать и на репетициях. "Кто не поместится, будет за кулисами стоять", - пошутил он.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум рассказала о ближайших гастрольных планах театра. В сентябре РАМТ выступит на фестивале "Арлекин" в Санкт-Петербурге и на Платоновском фестивале в Воронеже.

А для столичных зрителей РАМТ готовит сразу несколько премьер и сюрпризов. 11 сентября Юрий Бутусов представит свое прочтение пьесы "Сын" французского драматурга Флориана Зеллера. На этот раз режиссер, сумевший найти собственный ключ к Шекспиру, Брехту, Чехову и Ибсену, берется расшифровать загадку человеческой природы с помощью современной драматургии. Главные роли исполнят Евгений Редько и Александр Девятьяров.

Кроме того, осенью в Черной комнате зрителей ждет новый спектакль Екатерины Половцевой "Лысая певица" Эжена Ионеско. Премьера должна была состояться в марте 2020 года, но вмешался коронавирус.

Сразу два спектакля ставит худрук театра Алексей Бородин - "сценическую поэму" Грибоедова "Горе от ума" с Максимом Кериным, Ильей Исаевым и Ириной Таранник в главный ролях и "Душа моя Павел" по одноименному роману Алексея Варламова. Премьера "Горе от ума" намечена на декабрь 2020 года.

Главный режиссер РАМТ Егор Перегудов начнет работу над спектаклем по рассказам современного российского писателя Романа Михайлова.

Во второй половине сезона РАМТ порадует яркой премьерой своих маленьких зрителей. Александр Коручеков приступит к репетициям спектакля по роману Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".

Также в планах спектакль по новой пьесе британского драматурга Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Над переводом работает Аркадий Островский. А Алексей Бородин приступит к репетициям в конце сезона.

На малых сценических площадках РАМТ покажут новые спектакли проекта "Повести Белкина" - "Выстрел" режиссера Егора Равинского и "Барышня-крестьянка" Кирилла Вытоптова.

Олег Долин выпустит спектакль по повести Чехова "Цветы запоздалые". Постановка будет создана на средства гранта фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", который режиссер получил как лауреат фестиваля за спектакль "Зобеида".

В 2021 году РАМТ отметит сразу два юбилея - 100 лет со дня своего основания и 200-летие здания, в котором театр работает с 1936 года. Праздновать готовятся с размахом.

Александр Пономарев, Владимир Богатырев и Владимир Мирзоев начнут репетировать спектакли малой формы по пьесам из репертуара МХАТ-II и Центрального детского театра.

Наступающему юбилею будет посвящен и аудиоспектакль "100" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Александра Хухлина. Зрители совершат путешествие не только по закрытому закулисью - от райка до трюма, но и по самым значимым событиям истории театра и здания: примут участие в тренингах Михаила Чехова, побывают на репетициях Анатолия Эфроса, познакомятся с "мальчиками" Валентины Сперантовой.

Весь юбилейный сезон в фойе театра будет работать выставка, посвященная истории РАМТ и зданию на Театральной площади.

Совершить путешествие по вековой истории театра можно будет и благодаря юбилейному изданию "ЦДТ-РАМТ: 100 лет в событиях и лицах". Готовится к печати и первая монография, посвященная зданию на Театральной площади. Здесь когда-то собирался Артистический кружок Александра Николаевича Островского, потом располагались Новый Императорский театр, Московский Художественный театр-Второй и наконец Центральный детский театр (прежнее название РАМТ - прим. ред.). Над книгой работает академик Российской академии архитектуры и строительных наук Мария Нащокина.

Юбилейная программа Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+" будет посвящена легендарным спектаклям Московского театра для детей, ЦДТ и РАМТа, а также именам, составившим историю театра: Наталии Сац, Марии Кнебель, Анатолию Эфросу, Виктору Розову.

Завершит юбилейный год праздничный вечер на Большой сцене театра, который пройдет осенью 2021 года.