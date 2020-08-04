После тревожно-вирусной весны россияне расслабились и перестали поголовно ходить в масках в магазины. В этом убедился корреспондент "РГ", посетив супермаркеты "ВкусВилл", "Перекресток" и SPAR. И это вызывает тревогу у местных властей. Например, в Саратове всерьез предлагают активнее штрафовать нарушителей режима. А в Москве власти просто потребовали от предприятий торговли тщательно следить за соблюдением режима, и магазины отреагировали.

В соцсетях москвичи пишут, что кое-где их теперь не обслуживают и даже на порог не пускают без масок. Покупатели, похоже, забыли, что режим повышенной готовности в городе никто не отменял, как и обязанностей москвичей соблюдать масочный режим. На одном из -форумов района Солнцево, например, можно увидеть жалобы покупателей. "В "Пятерочке" на улице Шолохова мне не пробили товар, поскольку не было маски", - пишет один из пользователей. "А мне не продали перчатки для душа", - вторит ему еще одна нарушительница.

В ТЦ "Метрополис" секьюрити даже не пускают посетителей без масок, и гости не всегда реагируют с пониманием. Хотя контроль ведется для их же блага. "Попробуйте встать на место сотрудника охраны: целый день ему самому приходится стоять в маске и объяснять недовольным людям, почему это необходимо, - говорится в обращении "Метрополиса" к гостям. - Мы просим вас понять и принять ситуацию: вирус никуда не исчез, и мы все должны объединиться, чтобы остановить пандемию". Поведение администрации и охраны магазинов с точки зрения закона полностью оправданно, считает адвокат Владимир Постанюк. "Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, подобные действия не должны рассматриваться как нарушение прав потребителей", - объяснил правовед. Охрана имеет право вызвать полицию, а там и до протокола на покупателя недалеко.

Рядовые охранники ТЦ по нескольку часов стоят в масках и объясняют "нигилистам", зачем они нужны. Покупатели не понимают, что проверки - для их блага

Если режим не соблюдают сотрудники магазинов, то их привлекает к ответственности Роспотребнадзор. По данным департамента торговли и услуг, за последний месяц после предписаний об устранении нарушений была приостановлена работа 24 магазинов, как продуктовых, так и непродовольственных. "Эти проверки всегда проводились", - объяснил "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. С 11 по 30 апреля, когда пандемия в городе нарастала, было возбуждено 6191 административное дело на предприятиях торговли за нарушение требований, а общая сумма штрафов составила 338 млн рублей. "Другой вопрос, что посетители сейчас стали хуже соблюдать режим, - продолжает Немерюк. Есть статистика по транспорту: если прежде в масках было 94 процента пассажиров, то сейчас - 68 процентов. Примерно та же ситуация - визуально - и в магазинах. "Поэтому вынуждены напоминать: есть правила безопасности, и никто их не отменял", - добавляет Немерюк.

Охранник имеет полное право не пускать покупателя без маски. Фото: Сергей Михеев

Между тем

Автоматизированные аппараты по продаже продукции и товаров становятся все ближе к жителям районов. В период ограничений из-за COVID-19 это сыграло на руку некоторым игрокам рынка - им удалось заработать больше, чем другому бизнесу в той же отрасли. Это произошло за счет спроса на воду и молочную продукцию в автоматах, которые были установлены рядом с жилыми домами в спальных районах. Продажи в этом сегменте в период пандемии выросли до 20%.

Этот бизнес достаточно выгоден. Из плюсов - не требуется вложений в ремонт и благоустройство, наем штата специалистов. Если локация окажется неприбыльной, то оборудование достаточно выдернуть из розетки и перевезти в другое место.

Но основная доля автоматов располагается в институтах, школах, торговых и бизнес-центрах, других общественных местах, доступ в которые ограничен или все еще закрыт. В числе наиболее пострадавших оказались вендоры, которые устанавливают и обслуживают кофемашины в сегменте HoReCa. Менее четверти от привычного объема выручки заработали владельцы торговых автоматов в медучреждениях, офисах СМИ, складских помещениях. Значительное падение у вендинга в аэропортах - спрос, несмотря на частичное снятие ограничений, восстанавливается крайне низкими темпами.

Подготовила Екатерина Петрова