Ростокинский акведук заиграл новыми светодиодными огнями

Архитектурно-художественная подсветка Ростокинского акведука во вторник заиграла новыми светодиодными лампами. Меняли осветительные приборы на памятнике архитектуры рубежа 18-19 веков промышленные альпинисты.

Уже почти 10 лет единственный из сохранившихся в столице акведуков, являющийся памятником архитектуры федерального значения, по вечерам сияет архитектурно-художественной подсветкой. Новые для того времени галогенные лампы в темное время суток придавали изящества стройным опорам моста, построенного из белого известняка в римском стиле.

- Сейчас такие лампы устарели и на этом объекте выработали свой ресурс, поэтому все 250 приборов освещения меняем на светодиодные, - рассказывает "РГ" представитель службы эксплуатации АО "Объединенная энергетическая компания" Роман Букатов. - Работы начались в понедельник, а во вторник завершим.

Электрооборудование осталось прежним. Свет новых ламп более глубокий, но такой же белый и теплый, каким был задуман проектировщиками для этого памятника в рамках "Концепции единой светоцветовой среды Москвы". А главное - более долговечный, ведь эти лампы могут служить до 12 лет без замены. Да еще и будут сохранять бюджет города, ведь они энергоэффективны, потребляя в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем предшественники. А излучаемый ими спектр света более приятный для глаз и ближе к солнечному.

Пока специалист рассказывает, два промышленных альпиниста меняют лампочки. Они аккуратно кладут старые галогенные лампы в специальную сумку, напоминающую патронтажную ленту. Такая предосторожность не случайна: старые лампы содержат ртуть, которая опасна для человека. Из сумки лампы затем разложат по коробкам и утилизируют по правилам.

После Ростокинского акведука специалисты приступят к комплексной замене лам на светодиодные на объектах Московского Кремля, в частности, на Кутафьей башне, на Храме Василия Блаженного. А до конца года комплексное обновление предстоит провести и на памятниках музейного комплекса на Поклонной горе. По словам Букатова, эти объекты стали лишь частью программы, которая была запланирована на памятниках архитектуры на этот год. Помешал реализации все тот же коронавирус и ограничения, введенные из-за него в городе. Единственное на что коронавирус не повлиял, так это на замену старых лампочек на светодиодные аналоги на опорных городского освещения. Как пояснил "РГ" руководитель департамента наружного освещения АО "Объединенной энергетической компании" Денис Крук, какая бы инфекция не была в городе для безопасности улицы и дворы должны быть освещены в темное время суток. Поэтому плановую или аварийную замену никто не отменял. Всего в этом году заменят около 9 тысяч ламп наружного освещения на светодиодные, пока план выполнен на треть.

По данным Круга, в городе более 650 тысяч светильников из них 113 тысяч уже светодиодные. Полностью город перейдет на светодиоды через 10 лет.