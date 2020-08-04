Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

На следующей неделе в Москве серьезно похолодает: пойдут "осенние" дожди, при этом температура снизится до плюс 15 градусов. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Похолодание начнется с 13-14 августа. Если до этих дней температура будет держаться на уровне 20 градусов, то затем она снизится до 15. При этом ночью не должно похолодать, термометры покажут примерно ту же температуру, что и днем.

Как долго такая погода задержится в Москве, прогнозировать пока сложно, отметила Татьяна Позднякова.