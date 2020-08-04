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04.08.2020 12:49
Рубрика: Общество

Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей в "Москвариум" на ВДНХ - градоначальник рассказал, что с 5 по 9 августа один из крупнейших океанографических центров мира отметит пятилетний юбилей.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"После нескольких недель вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей. Пока в Москве не так много туристов - самое время сходить туда с детьми. Особенно, если вы там еще не бывали", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Градоначальник добавил, что в центре живут 12 тысяч морских обитателей, которые позволяют изучат географию мира от Байкала до Амазонки. За пять лет "Москвариум" посетили более 8,5 миллионов москвичей и туристов.

"Благодаря созданию оптимальных условий содержания у обитателей "Москвариума" регулярно происходит пополнение, - рассказал мэр. - За 5 лет в его стенах родилось более 2 тысяч новых жителей, среди которых беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии. В 2020 году появились детеныши у кошачьих акул, медуз и рыб-пинагоров".

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