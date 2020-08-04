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04.08.2020 10:46
Рубрика: Общество

Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща

Текст: Ирина Огилько
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

С апреля этого года к столичным медикам более 250 раз обращались с укусами клещей. Большинство случаев зафиксировано после посещения парков, природных территорий и дачных участках в Новой Москве. Специалисты ГПБУ "Мосприроды" рассказали, как не стать жертвой клеща.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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- Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но в городе фиксируются случаи клещевого боррелиоза, - рассказали "РГ" в пресс-службе Мосприроды. - По данным Управления Роспотребнадзора по Москве за весь 2020 год зарегистрировано четыре случая заболевания, в 2019 году за этот же период было девять.

Как напомнили в Мосприроде, на особо охраняемых природных территориях города использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом. Для профилактики косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок, убирают валежник. Однако и сами посетители не должны забывать о мерах безопасности. Так, отправляясь в парки, выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофты с длинными рукавами и брюки. Обязательно наденьте головной убор. Предпочтение стоит отдавать светлой однотонной одежде. Обувь должна быть высокой. В лесу нужно избегать леса с густой растительностью. И после прогулки нужно осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей. Проверьте и все вещи, которые принесли с прогулки - сумки, пледы и прочее.

- Для профилактики укусов клещей можно применять репелленты, а если клещ все же укусил - обратитесь в ближайший травмпункт Москвы, - пояснили в Мосприроде.

Сезон активности клещей в столичном регионе обычно длится до октября, а если осень будет теплой, то и до ноября.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Опасно: клещи

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