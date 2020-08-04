В Калуге оценили качество ремонта улицы Луначарского

4 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов оценили качество ремонта улицы Луначарского.

В инспекции также приняли участие депутат Городской Думы Карп Диденко и руководители подразделений Городской Управы.

Ремонт улицы Луначарского проводится в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Полностью завершены работы по укладке асфальтового покрытия, на завершающей стадии - укладка тротуарной плитки и установка бордюров. Завершить ремонт подрядчик планирует к 15 августа.

"Работы выполнены качественно, значительно лучше, чем в прошлом году, - отметил Александр Иванов. - Был высказан ряд замечаний, все они будут учтены, недочёты исправлены. Подрядчику предстоит ещё обустроить газоны, установить леерное ограждение и нанести разметку. Также будут завершены работы по ремонту съездов, в том числе в районе дома № 13 по улице Луначарского, от жителей которого поступали соответствующие обращения. Депутатский корпус будет держать на контроле ремонт дорог и дворовых территорий".