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04.08.2020 18:33

В Калуге оценили качество ремонта улицы Луначарского

4 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов оценили качество ремонта улицы Луначарского.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В инспекции также приняли участие депутат Городской Думы Карп Диденко и руководители подразделений Городской Управы.

Ремонт улицы Луначарского проводится в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Калужская городская дума
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Полностью завершены работы по укладке асфальтового покрытия, на завершающей стадии - укладка тротуарной плитки и установка бордюров. Завершить ремонт подрядчик планирует к 15 августа.

"Работы выполнены качественно, значительно лучше, чем в прошлом году, - отметил Александр Иванов. - Был высказан ряд замечаний, все они будут учтены, недочёты исправлены. Подрядчику предстоит ещё обустроить газоны, установить леерное ограждение и нанести разметку. Также будут завершены работы по ремонту съездов, в том числе в районе дома № 13 по улице Луначарского, от жителей которого поступали соответствующие обращения. Депутатский корпус будет держать на контроле ремонт дорог и дворовых территорий".

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