В Москве еще пять магазинов закрыты из-за нарушений масочного режима

Из-за нарушений масочного режима в столице остановили работу еще пяти магазинов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент торговли и услуг.

В частности, были опечатаны "Перекресток" на Туристской улице, "Пятерочка" в 4-м квартале Капотни, "Ярче" на проспекте Вернадского, магазин "Продукты" на Каширском шоссе и "Орехи-сухофрукты" на Горчакова, 11. Таким образом, число магазинов, деятельность которых приостановлена из-за несоблюдения правил безопасности, достигло семи: ранее были закрыты две "Пятерочки" на востоке.

Как уже писала "РГ", персонал магазинов обязан носить защитные маски. Если после нескольких предписаний Роспотребнадзора магазины не устраняют нарушения, то ведомство имеет право их опечатать. А затем протоколы проверок рассмотрит суд, который может приостановить работу магазина в административном порядке.