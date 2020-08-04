В Москве открылись бахчевые развалы

В столицу пришел долгожданный арбузный сезон. Вчера в город приехали арбузы и дыни с юга страны. Их можно купить в каждом районе - всего открылись 240 бахчевых развалов, на десяток больше, чем в прошлом году. Москвичи рады первосортным, а главное - безопасным арбузам. Где же искать полосатые ягоды и как правильно их выбирать?

Городские власти постарались разместить развалы так, чтобы жителям было удобнее купить арбуз или дыню рядом с домом. Устроили москвичам настоящий арбузный пир Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан, где бахчевые поспели в срок под знойным солнцем. "По многолетней традиции в начале августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году арбузы и дыни из южных регионов страны можно будет купить на 240 развалах во всех округах столицы. С начала августа и до конца сентября там будут работать более 40 бахчевых развалов в каждом", - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

240 развалов с арбузами и дынями откроется в столице

Большинство точек расположены там же, что и в прошлом году, так что москвичам не придется их долго искать, а чтобы отправиться за покупкой наверняка, стоит посмотреть адрес ближайшего развала на карте на data.mos.ru.

В первый день работы развала на Серпуховском Валу, 5, вместе с продавцом покупателей встречал владелец точки Алимамед Алиев. У него в Москве 11 развалов. "С городом у нас пятилетний договор на право торговли. Вот уже три года подряд я привожу москвичам астраханские бахчевые и ни одной жалобы не получил", - рассказал он "РГ". Ухватить кусочек лакомства на пробу не получится - разрезать запрещено. Бахчевую нарезку можно делать только в магазинах, где есть для этого соответствующие санитарные условия и специальные витрины с охлаждением для хранения. Предприниматель признался, что перед приездом в столицу его предупредили о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: масочно-перчаточный режим, закупить дезинфекторы для покупателей, нарисовать социальную разметку у каждой точки. Каждая партия проходит исследование на допустимые значения различных микроэлементов. Можно не стесняться и попросить у продавца заключение Роспотребнадзора. Сертификат соответствия - гарантия того, что партия проверена и на столе окажется полезная ягода. Продавец же обязан иметь при себе личную медицинскую книжку. Но даже проверенным точкам москвичи не всегда доверяют и берут с собой на развал портативный нитратомер. Москвичка Елена Александрова признается, что не привыкла верить продавцам, поэтому сама прокалывает ароматную "торпеду", выбирает на пульте "дыня" и убеждается, что показатели в норме: из допустимых 90 мг/кг на экране 50 мг/кг. Только после этого решает: "Беру!"

Цена на ягоды останется на уровне прошлогодней - от 40 рублей за килограмм, дыня "торпеда" - от 80 до 100 рублей за кило и "колхозница" - от 50 до 70 рублей.