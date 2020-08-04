В Москве заработал велопатруль

На улицы центра Москвы выехал велопатруль. Он будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

По его словам, велопатруль придет на помощь попавшим в ДТП и проследит за состоянием велодорожек, велопарковок и станций велопроката. Патрульные также помогут оформить европротокол, окажут первую медпомощь, предоставят инструменты для починки велосипеда. С помощью приложения "Помощник Москвы" сообщат и о грубых нарушениях правил парковки.

Пока велопатруль можно встретить внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, где недавно появилась велодорожка.