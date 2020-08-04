В Нововоронеже прошел виртуальный парад "Бессмертного полка"

В музее Нововоронежской АЭС открылась фотовыставка "Бессмертный полк в лицах". Она стала завершающим мероприятием масштабной патриотической акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности.

В преддверии юбилейных дат профсоюз совместно с управлением информации и общественных связей Нововоронежской АЭС организовали творческий фотоконкурс по трем номинациям. Автор идеи - инженер химического цеха Нововоронежской АЭС Оксана Зубова. С марта по май работники атомной станции присылали архивные снимки родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, фотографии памятных мест и мемориалов, городских праздников, приуроченных ко Дню Победы.

Несмотря на особые условия, связанные с эпидобстановкой по новой коронавирусной инфекции Covid-19, на конкурс поступило порядка пятисот фотографий, сопровождающихся трогательными комментариями. Фотографии и истории участников широко тиражировались в социальных сетях, корпоративной прессе Нововоронежской АЭС, региональных СМИ, а также демонстрировались на главном городском экране Нововоронежа в день празднования 75-ой годовщины Великой Победы.

"Конкурс вышел за рамки корпоративного формата и стал виртуальным парадом "Бессмертного полка". Благодаря этому мы сегодня знаем историю каждого человека на фото. А это сотни лиц и имен солдат и офицеров, защищавших Родину на полях сражений. Акция нашла большой отклик в сердцах наших работников и жителей Нововоронежа. Таким образом, Нововоронежская АЭС внесла свой вклад в проведение общероссийской акции "Бессмертный полк-2020", - сказала заместитель председателя профкома НВ АЭС Тамара Ивченко.

По итогам фотоконкурса была организована выставка наиболее интересных фотографий и издан памятный фотоальбом "Бессмертный полк в лицах", который вручили участникам конкурса и отправили во все библиотеки Нововоронежа. Победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.

В церемонии открытия выставки приняли участие первые лица города, руководители Нововоронежской АЭС, профсоюзного комитета атомной станции, представители депутатского корпуса, журналисты. Мероприятие проходило с соблюдением всех профилактических мер.

После знакомства с экспонатами выставки почетные гости из г. Воронежа - председатель Комитета Воронежского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, полковник Владимир Сыч и руководитель региональной организации "Колыбель русского флота", контр-адмирал в отставке Николай Ермаков вручили памятные юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." большой группе работников АЭС. В статуте награды отмечено, что она вручается "За внесение личного вклада в развитие ветеранского движения и систематическое оказание помощи ветеранам войны и Вооруженных Сил". Как подчеркнул контр-адмирал, атомщики многими своими делами доказали, что они достойны этой награды.

Фотовыставку могут посетить все желающие, она будет работать в течение нескольких месяцев в управлении информации и общественных связей по адресу: г.Нововоронеж, ул.Курчатова, д.14.