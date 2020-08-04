В Подмосковье упал дельталет

В Московской области потерпел крушение дельталет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 14.24 в районе 97 километра Минского шоссе на территории Можайска. Как уточняет ТАСС, один из пилотов пострадал, второй - погиб. Спасателям пришлось вытаскивать обоих из поврежденных конструкций.

Один из Telegram-пабликов отмечает, что, по словам очевидцев, летательный аппарат незадолго до падения зацепился за деревья. Дельталет упал не на проезжую часть, а на обочину. Подробности и причины происшествия уточняются.