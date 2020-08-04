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04.08.2020 09:34
Рубрика: Происшествия

В Подольске напали на курьера, доставлявшего смартфон

Текст: Михаил Фалалеев
На курьера напали не случайно, а сделав фальшивый вызов, чтобы заманить в ловушку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники на одном из сайтов сети интернет заказали дорогостоящий смартфон, указав адрес доставки, по которому они не проживали. Дождавшись курьера, они в подъезде дома на улице Ульяновых напали на него и, угрожая пистолетом, похитили товар и его личный мобильный телефон.

В Подмосковье задержаны мошенники из морга

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Подольск установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам проживания в Москве. Ими оказались двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет. В ходе проведения обысков в их квартирах оперативники обнаружили травматический пистолет с 5 патронами и карабин с 4 патронами, принадлежащие одному из нападавших, а также одежду, используемую при совершении преступления. Оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой".

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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