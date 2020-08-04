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04.08.2020 09:30
Рубрика: Общество

В столице провели уже более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

Текст: Любовь Проценко

В столице каждые сутки проводится порядка 80 тыс. тестирований на коронавирус методом ПЦР-исследования и ИФА/ИХЛА тестирований. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

Фото: iStock
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- С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве сделано уже свыше 5 миллионов ПЦР-тестов и почти 1,5 миллиона ИФА-анализов.

Записаться на ИФА- и ПЦР-тестирование может любой москвич. В городских поликлиниках открыты 30 пунктов забора крови для проведения анализа по методу ИФА/ИХЛА. В течение двух недель горожан приглашали на тестирование методом случайной выборки, а с 27 мая запись открыли для всех жителей столицы. Кабинеты забора крови работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

С 16 июля у москвичей появилась возможность пройти бесплатное тестирование по методу ПЦР. ПЦР (полимеразная цепная реакция) - метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Пункты забора биоматериала для анализа по методу ПЦР открыты сразу в 207 городских поликлиниках были открыты специальные кабинеты, 45 из которых - в детских поликлиниках. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник - с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 14:30.

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Результаты анализов горожане смогут посмотреть в своей электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Они попадают туда в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Тесты на коронавирус в столице обязательно берутся у всех горожан с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией, а также тех, кто проживает с пациентом с подтвержденным COVID-19.

Проводится в городе и скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами - медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции и других. Кроме того, тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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