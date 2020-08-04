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04.08.2020 13:41
Рубрика: Экономика

В столице в этом году заменят 9 тысяч ламп на светодиодные

Текст: Ирина Огилько
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

В Москве в 2020 году планируется заменить 9 тысяч ламп наружного освещения на светодиодные. Всего в этом году поменяли уже 3,5 тыс. ламп. Зачем это делается и о других планах на год "РГ" рассказал руководитель департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки АО "Объединенной энергетической компании" Денис Крук.

Фото: iStock
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По данным Крука, замена старых натриевых, металлогалогенных светильников в городе происходит по мере выхода их из строя или завершения срока службы.

- Новые лампы безопасны для человека, они не требуют специальной утилизации, - рассказал Крук. - Срок их службы в 6-7 раз превышает работу галогенных ламп и составляет 12 лет беспрерывной работы. К тому же они энергоэффективны, потребляя в несколько раз меньше электроэнергии. И излучаемый ими спектр света более приятен для глаз и ближе к солнечному.

По данным Крука, согласно планам компании, за 10-15 лет город полностью перейдет на использование светодиодных ламп.

Напомним, что всего в городе более 490 тысяч опор наружного освещения с 540 тысячами светильников, 113 тысяч из них - светодиодные.

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