В Воронеже предложили перерабатывать пластик с помощью радиации

Новости

Под Калининградом добыли уникальный янтарный самородок "Десантник" 15:34
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС 15:23
В Подмосковье упал дельталет 15:19
Лаосу и Таиланду угрожают наводнения из-за сильных ливней 15:16
Диетолог рассказала о пяти продуктах для снижения холестерина 15:00
Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса 14:53
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 14:46
Самая юная уральская чемпионка мира по шахматам стала мастером спорта РФ 14:20
ЕР поддержит реализацию национальной социальной инициативы 14:14
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе 14:09
В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка 14:07
"Химки" расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон 14:03
В Минске открылась выставка художника Владимира Гладкова 13:54
Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб 13:46
Дания дала разрешение на достройку "Северного потока-2" 13:24
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 13:08
Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником 13:08
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка 13:03
Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти 12:51
Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей 12:49
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 14:37
Рубрика: Общество

В Воронеже предложили перерабатывать пластик с помощью радиации

Текст: Татьяна Ткачева

Альтернативный метод "разложения" полимерных отходов придумали на факультете компьютерных наук Воронежского госуниверситета. Под воздействием радиации структуру пластика можно менять, получая новые материалы с заданными свойствами - безвредные для природы.

Фото: iStock
Всемирный фонд дикой природы призвал россиян не покупать лишнего

Как рассказали в пресс-службе ВГУ, традиционно для переработки пластмасс используют химические методы (гидролиз, гликолиз, метанолиз и пиролиз). Но они требуют больших энергозатрат и позволяют заново ввести в оборот ничтожную долю старого пластика. При этом в год на планете производится 350-400 миллионов тонн различных пластмасс.

Студент Сергей Зайцев, чьей научной работой руководит профессор кафедры цифровых технологий Михаил Семенов, предложил разлагать полимерные отходы на более простые и безопасные для окружающей среды соединения с помощью радиации. Дозу ионизирующего излучения задаст компьютерная программа - исходя из того, какой материал вам нужен на выходе.

- На языке программирования C++ мы создали программу для моделирования структуры разных полимерных молекул, - пояснил Сергей Зайцев. - В дальнейшем ее можно использовать для создания программного комплекса, позволяющего имитировать реакции и рассчитывать необходимые параметры для разложения полимеров под воздействием ионизирующего излучения. Воздействие радиации на молекулы также может способствовать образованию дополнительных межатомных связей, придающих материалу стойкость.

Таким образом, разработка позволит не только утилизировать ненужные пластиковые изделия, но и синтезировать новые - с заранее определенными свойствами, добавил автор исследования.

Сергей Зайцев и Михаил Семенов в соавторстве уже выпустили несколько научных статей по данной теме. К печати принята публикация в журнале Journal of physics: conference series, индексируемом в научной базе Scopus.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Дания дала разрешение на достройку "Северного потока-2"
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года