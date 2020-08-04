В Воронеже предложили перерабатывать пластик с помощью радиации

Альтернативный метод "разложения" полимерных отходов придумали на факультете компьютерных наук Воронежского госуниверситета. Под воздействием радиации структуру пластика можно менять, получая новые материалы с заданными свойствами - безвредные для природы.

Как рассказали в пресс-службе ВГУ, традиционно для переработки пластмасс используют химические методы (гидролиз, гликолиз, метанолиз и пиролиз). Но они требуют больших энергозатрат и позволяют заново ввести в оборот ничтожную долю старого пластика. При этом в год на планете производится 350-400 миллионов тонн различных пластмасс.

Студент Сергей Зайцев, чьей научной работой руководит профессор кафедры цифровых технологий Михаил Семенов, предложил разлагать полимерные отходы на более простые и безопасные для окружающей среды соединения с помощью радиации. Дозу ионизирующего излучения задаст компьютерная программа - исходя из того, какой материал вам нужен на выходе.

- На языке программирования C++ мы создали программу для моделирования структуры разных полимерных молекул, - пояснил Сергей Зайцев. - В дальнейшем ее можно использовать для создания программного комплекса, позволяющего имитировать реакции и рассчитывать необходимые параметры для разложения полимеров под воздействием ионизирующего излучения. Воздействие радиации на молекулы также может способствовать образованию дополнительных межатомных связей, придающих материалу стойкость.

Таким образом, разработка позволит не только утилизировать ненужные пластиковые изделия, но и синтезировать новые - с заранее определенными свойствами, добавил автор исследования.

Сергей Зайцев и Михаил Семенов в соавторстве уже выпустили несколько научных статей по данной теме. К печати принята публикация в журнале Journal of physics: conference series, индексируемом в научной базе Scopus.