В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами

Девятилетняя девочка из села Нижний Мамон погибла вечером 3 августа во время игры. На школьницу упали водопроводные трубы, оставленные в рулоне у дороги.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, трагедия в Верхнемамонском районе произошла в минувший понедельник около восьми часов вечера. Две девочки играли возле бухты (рулона) водопроводных труб, установленных вертикально вдоль дороги. В дальнейшем их планировали переложить.

"Оставленные трубы завалились на бок и упали, придавив ребенка. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте", - добавили в ведомстве.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя Павловского межрайонного следственного отдела управления СК Яков Елецких, по делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация, связанная с хранением труб. Расследование продолжается.