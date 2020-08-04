Воробьев назвал срок решения проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с главой государства заявил, что проблему обманутых дольщиков в регионе удастся навсегда решить "если не за два, то за три года".

Начиная рабочую встречу, Владимир Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в Московской области в целом. "Но все-таки хотел бы начать с одной из важнейших отраслей, - добавил он, - со стройки и с необходимости решения проблем граждан - участников долевого строительства".

Президент отметил, что в Московской области таких граждан достаточно много до сих пор - 24,5 тысячи.

- Эта проблема давняя, с начала 2000-х годов, - напомнил Воробьев. - И всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было порядка 104 тысяч.

Проблемы с жильем 80 тысяч человек удалось решить, отметил губернатор. Это произошло благодаря работе по каждому проблемному дому, которую регион вел вместе с правительством РФ и с компанией ДОМ.РФ. "И с вашей помощью по конкретным объектам", - добавил Воробьев.

Он напомнил, что Владимир Путин "персонально сопровождал" принятие важного закона об эскроу-счетах. Речь о специальных банковских счетах, которые открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Благодаря этому закону, уверен Воробьев, теперь "нет риска возникновения новых обманутых дольщиков". Благодаря финансовой дисциплине и контролю со стороны банков "все стало на места", подчеркнул он.

- Как вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков? - обратился к собеседнику президент.

- Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, - заверил Воробьев. - Безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ.

Он уточнил, что у региона уже "есть план" решения проблемы. "Мы в этом году выдадим 15500 ключей, - подчеркнул он. - А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть".

Путин отметил, что запомнил слова губернатора.