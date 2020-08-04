Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Москву

Россияне, пожелавшие вернуться из США на родину, вылетели в понедельник вывозным рейсом "Аэрофлота" из Майами (штат Флорида) в Москву. Из столицы они направятся в другие города России.

Самолет вылетел с задержкой, сообщает ТАСС. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 16:56 мск. На этот рейс из Майами были приглашены жители Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Это уже второй вывозной рейс, организованный из Майами, и 17-й из США в целом. В посольстве РФ в США напоминают, что для гарантированного включения в список пассажиров вывозного рейса важно предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг.