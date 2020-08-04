Новости

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 07:43
От рекордных ливней в Южной Кореи погибли и пропали без вести 26 человек 07:39
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств 07:30
В Приамурье нашли фрагмент разбившегося 40 лет назад самолета 07:25
Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции 07:25
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе 07:20
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Москву 07:00
Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края 06:47
Сенатор США призвала администрацию Трампа немедленно продлить СНВ-3 06:45
Тайфун "Хагупит" остановил движение на востоке Китая 06:37
Инфекционист не исключила роста заболеваемости COVID-19 из-за туристов 06:18
Десантники из Якутии помогли малоимущей семье 06:17
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым 05:46
Читинец спас птенца ястреба от стаи собак 05:41
В Южной Корее 12 человек стали жертвами проливных дождей 05:35
Трамп ограничил возможность найма иностранцев для федеральных ведомств США 05:03
Reuters: Ряд стран заподозрил КНДР в разработке ядерного оружия 04:45
Полицейский участок в Колумбии неизвестные закидали гранатами 04:40
На Камчатке атомные подлодки устроили "торпедную дуэль" 04:27
Главный медик Приморья: Летальность из-за COVID-19 больше у мужчин 04:11
Глава администрации президента Бразилии заболел коронавирусом 03:58
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США 03:54
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России 03:25
В Японии коронавирус впервые выявлен у собак 02:51
Трамп не будет издавать ограничивающий голосование по почте указ 02:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 07:00
Рубрика: В мире

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Москву

Россияне, пожелавшие вернуться из США на родину, вылетели в понедельник вывозным рейсом "Аэрофлота" из Майами (штат Флорида) в Москву. Из столицы они направятся в другие города России.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Россия и Куба согласовали дату возобновления авиасообщения

Самолет вылетел с задержкой, сообщает ТАСС. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 16:56 мск. На этот рейс из Майами были приглашены жители Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Это уже второй вывозной рейс, организованный из Майами, и 17-й из США в целом. В посольстве РФ в США напоминают, что для гарантированного включения в список пассажиров вывозного рейса важно предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг.

В регионах В мире США Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор