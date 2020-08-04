Через Суйфэньхэ перевезли более 7000 контейнеров из Китая в Европу

За первое половине 2020 года Суйфэньхэская таможня (провинция Хэйлунцзян) оформила экспорт-импорт в общей сложности 7164 контейнеров (в 20-футовом эквиваленте, TEU).

Грузы следовали по железнодорожному маршруту Китай - Европа, а их общая стоимость составила 130 миллионов юаней.

Погранпереход Суйфэньхэ - один из важных пунктов пропуска грузовых поездов, следующих по маршруту Китай - Европа. В настоящее время через Суйфэньхэ в рамках этого маршрута открылось множество дополнительных линий грузовых перевозок, таких как Харбин - Европа, Чжэнчжоу - Европа, Чэнду - Европа, Чунцин - Европа и других. По ним в основном перевозят пиломатериалы, ткани, автомобили и иные товары.