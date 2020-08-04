Читинец спас птенца ястреба от стаи собак

Житель Читы спас от своры бродячих псов птенца ястреба. Мужчина возвращался в город и по дороге увидел, как птица отбивается от своих обидчиков. Он разогнал собак и забрал "пострадавшего" с собой.

"Добравшись в Читу он решил обратиться в ветеринарную клинику",- рассказал начальник городской ветеринарной станции Евгений Капустин.

Маленький ястреб оказался полностью здоров. Ему уже нашли новый дом в отделении городского зоопарка "Амодово". Там он будет содержаться практически в вольных условиях, но останется под присмотром специалистов. Будет ли птица возвращена в дикую природу, когда немного подрастет, не сообщалось.