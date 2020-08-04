Новости

Инфекционист не исключила рост заболеваемости COVID-19 из-за туристов 06:18
Десантники из Якутии помогли малоимущей семье 06:17
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым 05:46
Читинец спас птенца ястреба от стаи собак 05:41
В Южной Корее 12 человек стали жертвами проливных дождей 05:35
Трамп ограничил возможность найма иностранцев для федеральных ведомств США 05:03
Reuters: Ряд стран заподозрил КНДР в разработке ядерного оружия 04:45
Полицейский участок в Колумбии неизвестные закидали гранатами 04:40
На Камчатке атомные подлодки устроили "торпедную дуэль" 04:27
Главный медик Приморья: Летальность из-за COVID-19 больше у мужчин 04:11
Глава администрации президента Бразилии заболел коронавирусом 03:58
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США 03:54
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России 03:25
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России 03:08
В Японии коронавирус впервые выявлен у собак 02:51
Трамп не будет издавать ограничивающий голосование по почте указ 02:31
США дополнительно перебросят в Польшу тысячу военных 02:05
В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено штормовое предупреждение 01:37
В Бразилии подсчитали экономию от удаленной работы чиновников 01:36
В Сирии боевики атаковали позиции правительственных сил 01:05
ВОЗ: В мире за сутки выявлены более 257 тысяч случаев коронавируса 00:40
Свечников повторил рекорд легендарного Гретцки 00:38
Новичок "Зенита" Ловрен показал свое фото с Путиным 00:29
Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлен на второй сезон 00:26
SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 05:41
Рубрика: Общество

Читинец спас птенца ястреба от стаи собак

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Житель Читы спас от своры бродячих псов птенца ястреба. Мужчина возвращался в город и по дороге увидел, как птица отбивается от своих обидчиков. Он разогнал собак и забрал "пострадавшего" с собой.

В приморский центр реабилитации тигров подкинули двух лесных котов

"Добравшись в Читу он решил обратиться в ветеринарную клинику",- рассказал начальник городской ветеринарной станции Евгений Капустин.

Маленький ястреб оказался полностью здоров. Ему уже нашли новый дом в отделении городского зоопарка "Амодово". Там он будет содержаться практически в вольных условиях, но останется под присмотром специалистов. Будет ли птица возвращена в дикую природу, когда немного подрастет, не сообщалось.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года