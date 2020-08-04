Площадь лесных пожаров в России выросла. При этом огонь в основном локализован в одном регионе. Это - Чукотка.

Если раньше там горели 44 тысячи гектаров и все основные усилия авиапожарных были сосредоточены там, то теперь ситуация осложнилась еще сильней. Из более чем 65 тысяч гектаров общих по России площадей лесных пожаров более 61 тысячи вчера приходилось только на одну Чукотку.

Непростая обстановка на территории этого северного региона сложилась из-за высоких температур и сильных ветров. В течение недели воздух там прогревался до 30 градусов.

Малонаселенность и труднодоступность мест также не способствуют борьбе с огнем. Сейчас там действуют пожарные-десантники. И как сообщили в пресс-службе Рослесхоза, Департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу поручено направить на Чукотку представителя для фактической оценки обстановки и мер, принимаемых к ее стабилизации.

Увеличилась площадь лесных пожаров и в заповеднике "Денежкин Камень", что в Свердловской области. С 65 гектаров огонь теперь распространился на 120 гектаров. Там тушение осложнено горным рельефом местности.

Сложная ситуация также в Якутии. Сейчас там к тушению лесов привлечены более 700 человек. Правительство РФ выделило дополнительно около 500 миллионов рублей Якутии на обеспечение мероприятий по тушению лесов. Из-за пожаров в лесах Якутии ранее был введен режим чрезвычайной ситуации.