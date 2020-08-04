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04.08.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

Горячий ветер Севера

Чукотка - лидер по лесным пожарам
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Площадь лесных пожаров в России выросла. При этом огонь в основном локализован в одном регионе. Это - Чукотка.

Если раньше там горели 44 тысячи гектаров и все основные усилия авиапожарных были сосредоточены там, то теперь ситуация осложнилась еще сильней. Из более чем 65 тысяч гектаров общих по России площадей лесных пожаров более 61 тысячи вчера приходилось только на одну Чукотку.

Дым от лесных пожаров окутал Якутск

Непростая обстановка на территории этого северного региона сложилась из-за высоких температур и сильных ветров. В течение недели воздух там прогревался до 30 градусов.

Малонаселенность и труднодоступность мест также не способствуют борьбе с огнем. Сейчас там действуют пожарные-десантники. И как сообщили в пресс-службе Рослесхоза, Департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу поручено направить на Чукотку представителя для фактической оценки обстановки и мер, принимаемых к ее стабилизации.

Увеличилась площадь лесных пожаров и в заповеднике "Денежкин Камень", что в Свердловской области. С 65 гектаров огонь теперь распространился на 120 гектаров. Там тушение осложнено горным рельефом местности.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
На Дальнем Востоке ухудшится пожароопасная обстановка

Сложная ситуация также в Якутии. Сейчас там к тушению лесов привлечены более 700 человек. Правительство РФ выделило дополнительно около 500 миллионов рублей Якутии на обеспечение мероприятий по тушению лесов. Из-за пожаров в лесах Якутии ранее был введен режим чрезвычайной ситуации.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Лесные пожары

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