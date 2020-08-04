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04.08.2020 06:17
Рубрика: Общество

Десантники из Якутии помогли малоимущей семье

Текст: Дина Непомнящая

Якутские десантники помогли малоимущей семье, в которой мать прикована к кровати. Они принесли для женщины продукты, закупленные на свои деньги, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Тем самым мужчины присоединились к акции "Полка добра", которую несколько лет проводит местный общественник Петр Черкашин. По его задумке любой желающий может купить еду для малообеспеченных людей. А, чтобы люди не стеснялись приходить за помощью, продукты с полки регулярно развозят нуждающимся адресно.

Десантники пояснили, что давно знали о данной акции и решили присоединиться к ней в День воздушно-десантных войск. В свой праздник они традиционно совершают добрые дела: сдают кровь, участвуют в благотворительности. В этот раз решили помочь нуждающейся семье.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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