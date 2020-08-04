Удивительная акция проходит в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Рядом с магазином "Все для дома" жителям бесплатно раздают свежую рыбу.

Местных жителей такая щедрость не удивляет. Здесь так принято. На протяжении многих лет предприятия, занимающиеся добычей лосося, бесплатно угощают людей во время путины. В этом году успели раздать уже три тонны. Сами рыбопромышленники это не считают акцией. Скорее традицией: если рыба есть, значит людей надо угощать.

Ведущий советник регионального агентства по рыболовству Юлия Прокопец говорит, что, когда сотрудники ведомства выясняли, где в области по какой цене продается рыба, жители Северо-Курильска пошутили, что рыбу у них не продают вообще. Только раздают.

Кормят своим уловом людей и рыбаки из Южно-Курильска. Как сообщили в муниципалитете, ежегодно такую акцию устраивает местный рыбокомбинат. Традиционно раздается большая часть первого улова. Бесплатную рыбу получают только малообеспеченные, в том числе пенсионеры. "Всех, конечно, не накормишь, если всем раздать рыбу, то комбинат обанкротится", - говорит собеседница "РГ".

Но и такому подарку местные жители рады - идут забирать свои бесплатные "два хвоста", когда им поступает звонок от сотрудников соцподдержки. Там есть все телефоны и адреса нуждающихся. В этот раз рыбой угостили примерно сто человек. Акция проходила рядом с отделом соцзащиты. Тем людям, которым было туда тяжело прийти, волонтеры привезли ее домой.