Местных жителей такая щедрость не удивляет. Здесь так принято. На протяжении многих лет предприятия, занимающиеся добычей лосося, бесплатно угощают людей во время путины. В этом году успели раздать уже три тонны. Сами рыбопромышленники это не считают акцией. Скорее традицией: если рыба есть, значит людей надо угощать.
Ведущий советник регионального агентства по рыболовству Юлия Прокопец говорит, что, когда сотрудники ведомства выясняли, где в области по какой цене продается рыба, жители Северо-Курильска пошутили, что рыбу у них не продают вообще. Только раздают.
Кормят своим уловом людей и рыбаки из Южно-Курильска. Как сообщили в муниципалитете, ежегодно такую акцию устраивает местный рыбокомбинат. Традиционно раздается большая часть первого улова. Бесплатную рыбу получают только малообеспеченные, в том числе пенсионеры. "Всех, конечно, не накормишь, если всем раздать рыбу, то комбинат обанкротится", - говорит собеседница "РГ".
Но и такому подарку местные жители рады - идут забирать свои бесплатные "два хвоста", когда им поступает звонок от сотрудников соцподдержки. Там есть все телефоны и адреса нуждающихся. В этот раз рыбой угостили примерно сто человек. Акция проходила рядом с отделом соцзащиты. Тем людям, которым было туда тяжело прийти, волонтеры привезли ее домой.