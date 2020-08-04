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04.08.2020 19:33
Рубрика: Общество

Два хвоста - в подарок

На Курилах жителей бесплатно кормят рыбой
Текст: Дина Непомнящая (Сахалинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Удивительная акция проходит в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Рядом с магазином "Все для дома" жителям бесплатно раздают свежую рыбу.
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

Местных жителей такая щедрость не удивляет. Здесь так принято. На протяжении многих лет предприятия, занимающиеся добычей лосося, бесплатно угощают людей во время путины. В этом году успели раздать уже три тонны. Сами рыбопромышленники это не считают акцией. Скорее традицией: если рыба есть, значит людей надо угощать.

Фото: iStock
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Ведущий советник регионального агентства по рыболовству Юлия Прокопец говорит, что, когда сотрудники ведомства выясняли, где в области по какой цене продается рыба, жители Северо-Курильска пошутили, что рыбу у них не продают вообще. Только раздают.

Кормят своим уловом людей и рыбаки из Южно-Курильска. Как сообщили в муниципалитете, ежегодно такую акцию устраивает местный рыбокомбинат. Традиционно раздается большая часть первого улова. Бесплатную рыбу получают только малообеспеченные, в том числе пенсионеры. "Всех, конечно, не накормишь, если всем раздать рыбу, то комбинат обанкротится", - говорит собеседница "РГ".

Но и такому подарку местные жители рады - идут забирать свои бесплатные "два хвоста", когда им поступает звонок от сотрудников соцподдержки. Там есть все телефоны и адреса нуждающихся. В этот раз рыбой угостили примерно сто человек. Акция проходила рядом с отделом соцзащиты. Тем людям, которым было туда тяжело прийти, волонтеры привезли ее домой.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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