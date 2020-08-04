В Приамурье нашли фрагмент разбившегося 40 лет назад самолета

В Амурской области участники поисковой экспедиции нашли фрагмент фюзеляжа самолета, разбившегося почти 40 лет назад, сообщает пресс-служба правительства региона.

24 августа 1981 года на высоте 5220 метров столкнулись два самолета: военный и пассажирский. В той трагедии чудом выжила единственная пассажирка - студентка Благовещенского педагогического института двадцатилетняя Лариса Савицкая.

Амурские общественники свою экспедицию назвали "Рейс 811", именно такой номер был у Ан-24, выполнявшего в тот роковой день перелет из Комсомольска-на-Амуре до Благовещенска.

"Место падения находится на расстоянии примерно 120 километров от федеральной трассы",- рассказал один уз участников экспедиции Роман Шабанов.

На месте катастрофы видны следы техники. Есть сведения, что в последние годы остатки фюзеляжа активно вывозили из тайги. Найденные фрагменты передали в музей Бурейского района.

Кстати, сейчас в Пермском крае проходят съемки художественного фильма, который расскажет о судьбе чудом выжившей Ларисе Савицкой и о самой катастрофе.

Справка РГ

Молодая студентка Лариса Савицкая вместе с мужем Владимиром возвращалась из свадебного путешествия. Они поженились весной 1981 года, но из-за сессии и практики путешествие перенесли.

В самолете оказалось много свободных мест, и, несмотря на то, что билеты у Савицких были в среднюю часть, они заняли кресла в хвостовой. Во время ЧП Лариса вместе с креслом спланировала на землю, ее падение амортизировали ветви деревьев.

Ее живой нашли спасатели через два дня после катастрофы, девушка, ожидая помощи, соорудила себе укрытие из обломков самолета и кусков полиэтилена.

Врачи диагностировали у нее множественные повреждения позвоночника, переломы ребер и сотрясения мозга.

Спустя пять лет после трагедии Лариса родила сына. Сейчас живет в Подмосковье.