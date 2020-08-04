Новости

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 07:43
От рекордных ливней в Южной Кореи погибли и пропали без вести 26 человек 07:39
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств 07:30
В Приамурье нашли фрагмент разбившегося 40 лет назад самолета 07:25
Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции 07:25
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе 07:20
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Москву 07:00
Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края 06:47
Сенатор США призвала администрацию Трампа немедленно продлить СНВ-3 06:45
Тайфун "Хагупит" остановил движение на востоке Китая 06:37
Инфекционист не исключила роста заболеваемости COVID-19 из-за туристов 06:18
Десантники из Якутии помогли малоимущей семье 06:17
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым 05:46
Читинец спас птенца ястреба от стаи собак 05:41
В Южной Корее 12 человек стали жертвами проливных дождей 05:35
Трамп ограничил возможность найма иностранцев для федеральных ведомств США 05:03
Reuters: Ряд стран заподозрил КНДР в разработке ядерного оружия 04:45
Полицейский участок в Колумбии неизвестные закидали гранатами 04:40
На Камчатке атомные подлодки устроили "торпедную дуэль" 04:27
Главный медик Приморья: Летальность из-за COVID-19 больше у мужчин 04:11
Глава администрации президента Бразилии заболел коронавирусом 03:58
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США 03:54
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России 03:25
В Японии коронавирус впервые выявлен у собак 02:51
Трамп не будет издавать ограничивающий голосование по почте указ 02:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 07:25
Рубрика: Экономика

В Приамурье нашли фрагмент разбившегося 40 лет назад самолета

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области участники поисковой экспедиции нашли фрагмент фюзеляжа самолета, разбившегося почти 40 лет назад, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба ВВО
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 подключились военные

24 августа 1981 года на высоте 5220 метров столкнулись два самолета: военный и пассажирский. В той трагедии чудом выжила единственная пассажирка - студентка Благовещенского педагогического института двадцатилетняя Лариса Савицкая.

Амурские общественники свою экспедицию назвали "Рейс 811", именно такой номер был у Ан-24, выполнявшего в тот роковой день перелет из Комсомольска-на-Амуре до Благовещенска.

"Место падения находится на расстоянии примерно 120 километров от федеральной трассы",- рассказал один уз участников экспедиции Роман Шабанов.

На месте катастрофы видны следы техники. Есть сведения, что в последние годы остатки фюзеляжа активно вывозили из тайги. Найденные фрагменты передали в музей Бурейского района.

Кстати, сейчас в Пермском крае проходят съемки художественного фильма, который расскажет о судьбе чудом выжившей Ларисе Савицкой и о самой катастрофе.

Справка РГ

Молодая студентка Лариса Савицкая вместе с мужем Владимиром возвращалась из свадебного путешествия. Они поженились весной 1981 года, но из-за сессии и практики путешествие перенесли.

В самолете оказалось много свободных мест, и, несмотря на то, что билеты у Савицких были в среднюю часть, они заняли кресла в хвостовой. Во время ЧП Лариса вместе с креслом спланировала на землю, ее падение амортизировали ветви деревьев.

Ее живой нашли спасатели через два дня после катастрофы, девушка, ожидая помощи, соорудила себе укрытие из обломков самолета и кусков полиэтилена.

Врачи диагностировали у нее множественные повреждения позвоночника, переломы ребер и сотрясения мозга.

Спустя пять лет после трагедии Лариса родила сына. Сейчас живет в Подмосковье.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
Кто может оформить автокредит со скидкой
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию