В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тропического циклона

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за тропического шторма Hagupit, который придет в акваторию японского моря, сообщает Примгидромет.

"6-7 августа ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, на юго-востоке края утром и днем 6 августа местами очень сильные дожди (50 миллиметров осадков и более)", - говорится в сообщении.

Также ожидается грозы и ветер со скоростью 15-22 метра в секунду.

"Особенно сильные осадки могут пройти во Владивостоке, части Надеждинского и Хасанского районов, Шкотовского и Партизанского районов, а также Лазовского округа", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований и МЧС к среде подготовить силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий тайфуна на территории Приморья.

Дежурные группы с дорожной техникой должны находиться на участках дорог, наиболее подверженных подтоплениям, а также у мостов, которые могут быть повреждены паводками. Также аварийные бригады должны быть готовы на случай отключения энергосистем.