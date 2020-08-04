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04.08.2020 08:57
Рубрика: Происшествия

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тропического циклона

Текст: Артем Красиков

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за тропического шторма Hagupit, который придет в акваторию японского моря, сообщает Примгидромет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"6-7 августа ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, на юго-востоке края утром и днем 6 августа местами очень сильные дожди (50 миллиметров осадков и более)", - говорится в сообщении.

Также ожидается грозы и ветер со скоростью 15-22 метра в секунду.

"Особенно сильные осадки могут пройти во Владивостоке, части Надеждинского и Хасанского районов, Шкотовского и Партизанского районов, а также Лазовского округа", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований и МЧС к среде подготовить силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий тайфуна на территории Приморья.

Дежурные группы с дорожной техникой должны находиться на участках дорог, наиболее подверженных подтоплениям, а также у мостов, которые могут быть повреждены паводками. Также аварийные бригады должны быть готовы на случай отключения энергосистем.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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