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04.08.2020 10:14
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

Текст: Артем Красиков
Фото: MARTIN BUREAU / AFP Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Фото: MARTIN BUREAU / AFP

Роспотребнадзор опубликовал данные о регионах с высокими дозами облучения населения радоном.

Фото: iStock
Роспотребнадзор предупредил об опасности дополнительного облучения населения

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.

В среднем по России доза облучения составляет 3,35 мЗв/год. Всего в 2019 году на содержание радона в воздухе в РФ обследовали 83 448 зданий.

Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице концентрация данного газа очень низкая, так как он разбавляется атмосферным воздухом. Но в помещениях он может накапливаться.

Отмечается, что радон не обладает ни цветом, ни запахом, ни вкусом, он не оказывает на организм мгновенного раздражающего эффекта - першения в горле, кашля, слезотечения, головной боли и т.п.

Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. Вероятность развития рака легкого в результате воздействия природного газа у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих.

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