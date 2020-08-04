Как в Казани строят и модернизируют самолеты Дальней авиации

Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 17:47
Рубрика: Власть

Как в Казани строят и модернизируют самолеты Дальней авиации

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Казань, где на местном авиазаводе им. Горбунова проверил, как идет ремонт и модернизация самолетов Дальней авиации, в том числе Ту-22М3. Но в первую очередь главу военного ведомства России интересовало производство новых стратегических ракетоносцев на базе Ту-160.

Министр прошел по цехам завода и объектам его технического перевооружения, осмотрел самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига. Шойгу рассказали о предстоящей передаче глубоко модернизированного Ту-160 на летно-испытательную станцию. В свою очередь, министр потребовал от руководства предприятия неукоснительно соблюдать график исполнения гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции. "Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов", - подчеркнул он.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Ракетоносцы Ту-160М и Ту22М3М получат новую систему навигации

- Важно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации. Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне. Эту работу надо продолжать с надлежащим качеством", - заявил Шойгу. Он напомнил, что Минобороны своевременно выполняет свои обязательства, в том числе касающиеся финансирования военных контрактов.

В Казани министр провел совещание, где речь шла и о производстве в интересах военного ведомства беспилотных летательных аппаратов. На аэродроме авиазавода для Шойгу устроили выставку уже используемых в армии и перспективных дронов.

Там были представлены и наземные станции управления, выпускаемые на Уральском заводе гражданской авиации. Строго говоря, эта продукция двойного назначения, ведь с помощью таких станций можно через спутники контролировать работу различных типов беспилотников, включая ударный "Альтиус".

Справка "РГ"

Сейчас на Казанском авиазаводе им. Горбунова строят новые самолеты на базе Ту-160, производят ремонт и модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также выпускают самолеты специального назначения на основе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Минобороны РФ и Специального летного отряда "Россия".

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Оружие XXI века РГ-Видео

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни