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04.08.2020 10:07
Рубрика: Общество

Форменные страдания

Неопределенность с форматом обучения школьников грозит потерями для легкой промышленности
Текст: Константин Барановский (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 170(8224)
Окончательное решение о формате учебы (очном или дистанционном) в средних школах примут, по заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, 20 августа индивидуально для каждого региона. Известно только, что новый учебный год начнется, как всегда, 1 сентября. Во многом из-за этой неопределенности родители не торопятся с покупкой формы для младших школьников, что вызывает беспокойство у предприятий легкой промышленности.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1500 респондентов во всех федеральных округах, включая Приволжский, об их планах по покупке школьной формы к новому учебному году. Опрос проводился по трем группам, в каждой по 500 респондентов: родителей учеников младших (1-4-х) классов, 5-9-х классов и выпускников (10-11-е классы). Готовы уже сейчас идти за школьной формой 45 процентов родителей младшеклассников, 37 процентов семей, имеющих учеников 5-9-х классов, и каждый пятый (19 процентов) родитель старшеклассников. При этом откладывают покупку до появления определенности с форматом обучения треть родителей младшеклассников, 28 процентов учеников среднего звена и 17 процентов семей с учениками 10-11-х классов. Каждый десятый ученик (10-12 процентов) пойдет в школу в прошлогоднем обмундировании. Надо сказать: чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Тем не менее даже те, кто заявил о планах покупки новой формы, не спешат ее приобретать. Частично это связано с ожиданием традиционных школьных базаров, где на приобретение необходимых для школы предметов можно потратить меньше денег. Но высок риск, что из-за ограничений по коронавирусу никаких школьных базаров в нынешнем году так и не будет, как и традиционной для Нижнего Новгорода выставки-ярмарки местных производителей школьной формы.

В реестр министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области входят восемь предприятий - производителей школьной формы из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Пильны. Напомним, что три года назад нижегородская школьная форма признавалась одной из самых лучших в стране по итогам конкурса, проведенного Роскачеством. Семьдесят пять самых распространенных на российском рынке брендов школьной формы проверяли по 58 параметрам, в том числе: наличие токсичных веществ, устойчивость к окрашиванию, способность ткани "дышать", впитывать и удерживать влагу, разрывная нагрузка, устойчивость к сминанию, свойство образовывать катышки и изменять размеры после стирки. Учитывалось и качество пошива. В рейтинг лучших вошли семь российских предприятий легпрома, два из которых - из Нижегородской области.

Представление о "масштабах бедствия" для этого сегмента нижегородской легкой промышленности дает статистика. Только в Нижегородской области (а свою продукцию местный легпром поставляет во многие регионы) около 1380 общеобразовательных школ, из них 194 - в самом Нижнем Новгороде. Первого сентября в них начнут учиться сотни тысяч юных жителей региона. Так что вопрос необходимости покупки для них школьной формы может существенно повлиять на экономику регионального легпрома.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин неоднократно заявлял, что нижегородские школы откроются 1 сентября в стандартном режиме и нет планов по переводу учащихся на дистанционное обучение, но решение окончательно пока не принято, как и в целом по России. Недавно такую же позицию высказал и губернатор Глеб Никитин, правда, только в своем инстаграм-аккаунте, отвечая на вопрос одной из нижегородок.

Кроме того, 1 сентября Нижегородская область войдет в число 14 регионов, где начнется осуществление пилотного запуска модели цифровой образовательной среды. И хотя уже неоднократно пояснялось, что это - цифровизация среднеобразовательных учебных заведений, а не перевод на дистант, само название пилотного проекта подогревает опасения родителей нижегородских школьников. .

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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