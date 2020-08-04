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04.08.2020 17:14

По железнодорожной ветке ОЭЗ "Тольятти" пустят пробное движение

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области готовятся к началу второго этапа строительства железнодорожного пути в особой экономической зоне "Тольятти".

Ход работ проинспектировал глава кабинета министров Самарской области Виктор Кудряшов во время рабочей поездки в Тольятти.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Нам важно, чтобы уже пошли работы. Мы должны ориентироваться на сроки, более жесткие, чем были прописаны в концессионном соглашении, чтобы уже в августе по железнодорожной ветке было открыто пробное движение, а в ноябре пути заработали в постоянном режиме. Это наши обязательства перед инвестором, и мы должны их выполнить. Сроки, безусловно, ограниченные, но реальные, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В настоящее время завершается государственная экспертиза проекта и процедура оформления земельных участков.

Запуск железнодорожного сообщения, в свою очередь, даст старт другим инвестпроектам - созданию логистического центра Магнитогорского металлургического комбината и крупнотоннажному производству керамогранита.

Чтобы заработало новое звено транспортной инфраструктуры ОЭЗ, необходимо также достроить участок трассы Тольятти - Ягодное. Он является ключевым для реализации многомиллиардных инвестиционных проектов на территории Самарской области. Масштабное строительство находится на особом контроле губернатора и правительства Самарской области.

- От проекта реконструкции трассы напрямую зависит не только удобство передвижения жителей города и района, но и дальнейшая реализация целой цепочки многомиллиардных инвестиционных проектов в особой экономической зоне "Тольятти", - пояснил Виктор Кудряшов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Дорога Тольятти - Ягодное в перспективе будет соединена с магистралью в обход Тольятти, которая станет составной частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Реконструкцию трассы начали в 2019 году. На участке протяженностью 7,7 км дорогу расширяют до четырех полос, будет построено две развязки с путепроводами на примыкании к особой экономической зоне "Тольятти". Под одним из путепроводов проложат железнодорожную ветку. Капитальные вложения составят почти три миллиарда рублей. Все работы планируют завершить осенью 2021 года.

- Тольятти - моногород, который может пользоваться уникальными федеральными инструментами поддержки для привлечения инвесторов, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Это и подключение инженерной инфраструктуры, и дешевые кредитные, и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов. Теперь инвесторы, реализующие свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти", могут пользоваться этим дополнительным набором услуг, а сама площадка стала уникальным объектом для инвестиций на карте России.

Помощь инвесторам, желающим зайти в Самарскую область, в режиме одного окна оказывает региональное Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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