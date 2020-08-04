Новости

Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 21:28
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 21:17
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 21:12
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 20:59
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 20:55
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 20:40
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 20:19
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 21:28
Рубрика: Спорт

Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды. Гендиректор Виктор Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин покинули клуб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов"

Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Самарской области в официальном аккаунте в соцсети ВКонтакте. Губернатор региона Дмитрий Азаров провел совещание с участием общественности по поводу дальнейшего развития клуба и всей футбольной системы. На должность спортдиректора ФК "Крылья Советов" он предложил назначить Сергея Корниленко.

Кроме того, глава региона поставил задачу разработать долгосрочную стратегию развития команды, а для каждого менеджера клуба ввести показатель эффективности, исходя из целей и результатов. Дмитрий Азаров предложил установить для местных игроков обязательный лимит участия в матчах. А средства, которые были запланированы для участия клуба в РПЛ, перераспределить на развитие детско-юношеского спорта.

Фото: РИА Новости
Александр Кокорин перешел в московский "Спартак"

"Напомнил руководству клуба, что его большая часть принадлежит региону, а, значит, людям. Поэтому необходимо прислушиваться к болельщикам и наладить с ними постоянный прямой контакт. Не нужно забывать и ветеранов команды и обязательно предоставить для них скайбокс на стадионе на постоянной основе", - написал Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По итогам прошедшего сезона "Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е, место в Российский премьер-лиге. Следующий сезон команда будет играть ФНЛ.

В регионах Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная