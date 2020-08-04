Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку

Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды. Гендиректор Виктор Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин покинули клуб.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Самарской области в официальном аккаунте в соцсети ВКонтакте. Губернатор региона Дмитрий Азаров провел совещание с участием общественности по поводу дальнейшего развития клуба и всей футбольной системы. На должность спортдиректора ФК "Крылья Советов" он предложил назначить Сергея Корниленко.

Кроме того, глава региона поставил задачу разработать долгосрочную стратегию развития команды, а для каждого менеджера клуба ввести показатель эффективности, исходя из целей и результатов. Дмитрий Азаров предложил установить для местных игроков обязательный лимит участия в матчах. А средства, которые были запланированы для участия клуба в РПЛ, перераспределить на развитие детско-юношеского спорта.

"Напомнил руководству клуба, что его большая часть принадлежит региону, а, значит, людям. Поэтому необходимо прислушиваться к болельщикам и наладить с ними постоянный прямой контакт. Не нужно забывать и ветеранов команды и обязательно предоставить для них скайбокс на стадионе на постоянной основе", - написал Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По итогам прошедшего сезона "Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е, место в Российский премьер-лиге. Следующий сезон команда будет играть ФНЛ.