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04.08.2020 15:01
Рубрика: Экономика

Туристы с задержанного из-за COVID-19 теплохода получат компенсацию

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Туристы с теплохода "Александр Суворов", чей отдых был прерван из-за найденного у членов экипажа коронавируса, получат компенсацию за несостоявшуюся часть маршрута. Об этом представители компании "ВодоходЪ", владеющей судном, написали у себя на официальной странице в социальной сети.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

В компании уточнили, что, по информации Роспотребнадзора Казани, у одного из пассажиров, ранее отдыхавших на теплоходе, был выявлен COVID-19. В связи с этим в ближайшем по маршруту следования порту было проведено тестирование членов экипажа на инфекцию. Анализы оказались положительными, после чего заболевших изолировали.

Теплоход был возвращен в Нижний Новгород, по месту приписки судна. Членов экипажа госпитализировали для дальнейших исследований и уточнения диагноза. Пассажиров в обсерватор помещать не стали, а отправили за счет судоходной компании на место жительства для прохождения самоизоляции.

После этого на теплоходе провели дезинфекцию. "После получения результатов проб и разрешения от Роспотребнадзора на дальнейшую деятельность, теплоход "Александр Суворов" вернется к выполнению рейсов по расписанию. Теплоход полностью укомплектован резервным экипажем, прошедшим тестирование на COVID-19", - уточнили в судоходной компании.

Напомним, теплоход был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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