Туристы с задержанного из-за COVID-19 теплохода получат компенсацию

Туристы с теплохода "Александр Суворов", чей отдых был прерван из-за найденного у членов экипажа коронавируса, получат компенсацию за несостоявшуюся часть маршрута. Об этом представители компании "ВодоходЪ", владеющей судном, написали у себя на официальной странице в социальной сети.

В компании уточнили, что, по информации Роспотребнадзора Казани, у одного из пассажиров, ранее отдыхавших на теплоходе, был выявлен COVID-19. В связи с этим в ближайшем по маршруту следования порту было проведено тестирование членов экипажа на инфекцию. Анализы оказались положительными, после чего заболевших изолировали.

Теплоход был возвращен в Нижний Новгород, по месту приписки судна. Членов экипажа госпитализировали для дальнейших исследований и уточнения диагноза. Пассажиров в обсерватор помещать не стали, а отправили за счет судоходной компании на место жительства для прохождения самоизоляции.

После этого на теплоходе провели дезинфекцию. "После получения результатов проб и разрешения от Роспотребнадзора на дальнейшую деятельность, теплоход "Александр Суворов" вернется к выполнению рейсов по расписанию. Теплоход полностью укомплектован резервным экипажем, прошедшим тестирование на COVID-19", - уточнили в судоходной компании.

Напомним, теплоход был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.